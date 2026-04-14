Gobierno de Irán publicó videos de Donald Trump generados con IA con la intención de burlarse de él en medio del conflicto que sostienen por el estrecho de Ormuz.

Donald Trump ha utilizado la inteligencia artificial para promocionar su imagen y burlarse de sus adversarios, por lo que Irán usó esta herramienta para responderle.

Irán hace videos con IA para burlarse de Donald Trump

El pasado 13 de abril, la cuenta de X de la embajada de Irán en Sudáfrica compartió un video de Donald Trump generado con IA cantando la canción “Voyage, voyage”

En dicha melodía se burlaban de Estados Unidos y su insistencia por reabrir el estrecho de Ormuz.

“Nunca te abandonaré Hay que cerrar el estrecho de Ormuz bloqueo, bloque. En mi cabeza solo bloqueo por favor deja pasar los barcos Vamos al menos algunos si me bloqueas entonces te bloqueo bloqueo, bloqueo Pensé que esto era fácil” Canción generada con IA sobre Donald Trump

And today’s popular music: “blockade” by Trump. pic.twitter.com/7EYQ1nSTm7 — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 13, 2026

La embajada de Irán también se burló de la imagen que compartió Donald Trump como Jesús, asegurando que el “enfermo” al que curaba en la imagen con IA era Jeffrey Epstein.

Use this meme.

TACO Tuesday 🫵 pic.twitter.com/nHCIgfEK84 — Explosive Media (@ExplosiveMediaa) April 8, 2026

Páginas proIrán comparten videos contra Donald Trump

El grupo proiraní Explosive News ha compartido diversos videos estilo LEGO sobre Donald Trump, donde lo muestran preocupado por la guerra que desató contra Irán.

Estos videos también sugieren que Donald Trump inició este conflicto con Irán por influencia de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

Incluso, aseguran que Donald Trump inició la guerra para desviar la atención de los archivos de Jeffrey Epstein.

Estos videos han generado miles de me gusta y comentarios a favor de Irán.