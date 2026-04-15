Donald Trump dijo este martes 14 de abril que el diálogo con Irán podría retomarse pronto en Pakistán; “algo podría pasar en los próximos dos días”, dijo el presidente de Estados Unidos al New York Post.

Asimismo, Donald Trump destacó el papel de Asim Munir, jefe del Estado Mayor de Pakistán, en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pues sería un facilitador clave en el acuerdo de paz.

“Está haciendo un trabajo excelente. Es fantástico, y por eso es más probable que volvamos allí”. Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Brendan Smialowski/AFP / AFP)

Trump revela que diálogo con Irán podría retomarse muy pronto en Pakistán

Durante una entrevista telefónica con New York Post, Donald Trump reveló que el diálogo con Irán podría retomarse en los próximos días en Pakistán, por lo que recomendó a los periodistas no dejar la zona.

El presidente Donald Trump admitió que el diálogo ha sido lento y no precisó quienes encabezarán la delegación en las próximas negociaciones; sin embargo, confirmó que él no participará directamente.

Donald Trump destacó que uno de los principales temas de desacuerdo en las negociaciones con Irán es el programa nuclear, pues buscan que no tengan la capacidad de fabricar armas atómicas.

Pese a los desacuerdos sobre el tema nuclear, Donald Trump señaló que se puede dar una nueva ronda de negociaciones con Irán y esta sería en Pakistán, aunque el país no se está involucrado en el conflicto militar.