El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, amenazó con recurrir al uso de la fuerza en contra de la Venezuela si la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no coopera.

“stamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación si otros métodos fracasan” Marco Rubio

Estados Unidos pide cooperar a Delcy Rodríguez; amenaza con usar fuerza contra Venezuela

Luego de las denuncias que Delcy Rodríguez ha hecho por presuntas “órdenes y presiones de Washington“, el gobierno de Estados Unidos le pidió cooperar al tiempo que lanzó una dura amenaza.

Marco Rubio advirtió que si la presidenta encargada de Venezuela no colabora con el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos no dudará en usar la fuerza contra el país.

Al respecto, el secretario de Estado dijo que el gobierno supervisa de cerca el trabajo de las autoridades interinas, en tanto que las acciones se realizan bajo el marco de cooperación con su plan.

Delcy Rodríguez (Pedro Pardo / AFP)

En ese sentido, el funcionario dejó en claro que como lo ha establecido el mismo Donald Trump, están preparados para recurrir a la fuerza contra Venezuela el fin de garantizar que siga esa cooperación.

Incluso, al señalar que espera que no sea necesario, Marco Rubio advirtió que el gobierno de Estados Unidos no va a rehuir nunca a su deber de “liderar el continente americano”.

Marco Rubio confía en colaboración de Delcy Rodríguez

A pesar de la nueva amenaza del uso de la fuerza en contra de Venezuela, Marco Rubio consideró que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos.

Sobre ello, el secretario de Estados de Estados Unidos declaró que la mandataria interina ha manifestado su intención de cooperar con Estados Unidos en las labores conjuntas que se han desplegado.

Marco Rubio (Eduardo Díaz/SDPNoticia)

Al aseverar que Delcy Rodríguez “se ha comprometido a abrir el sector energético de Venezuela a las empresas estadounidenses”, confió en que esa postura permitirá la consolidación del trabajo.

Asimismo, Marco Rubio recordó que la mandataria “ha prometido poner fin al sustento petrolero de Venezuela para el régimen cubano”, así como a “promover la reconciliación nacional” con la oposición.

En torno a dicha posición, dijo que se debe a que Delcy Rodríguez sabe del destino de Nicolás Maduro y por su propio interés personal ha coincidido con el avance de los objetivos.