La presidenta interina, Delcy Rodríguez, dice que Venezuela está “en calma” a un mes de la captura de Nicolás Maduro de parte de Estados Unidos en Caracas.

“El país está en calma, el país está tranquilo, pero tiene un clamor nacional”. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Fue la madrugada del 3 de enero que la operación Resolución Absoluta de Estados Unidos dio con la detención del entonces presidente Nicolás Maduro, así como el control parcial de Venezuela.

Durante el balance nacional a un mes de la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela está en calma; sin embargo, la ciudadanía sigue clamando la la liberación del presidente y su esposa.

Pese a esto, Delcy Rodriguez afirmó que Venezuela ha buscado su propio camino económico y bienestar social, así como la construcción de un rumbo de esperanza para su ciudadanía.

#EnVideo📹| Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, precisó que la nación se encuentra en un estado de calma y tranquilidad.



No obstante, subrayó la existencia de un sólido sentimiento de unidad nacional, manifestado a través de un clamor… pic.twitter.com/4KVLiz6Afd — Sommer Africano (@Sommer_ac95) February 4, 2026

Esto lo comentaron embajadores de la Unión Europea a días de la captura de Nicolás Maduro, quienes le expresaron a Delcy Rodríguez su sorpresa por la tranquilidad de Venezuela, lo que definió como un triunfo.

Acorde con Delcy Rodríguez, esto se debe a que el pueblo de Venezuela quiere cuidar la paz y la tranquilidad, dejando aislados a los extremistas, ya que muy pocos apoyaron la intervención de Estados Unidos.

Referente a este punto, Delcy Rodriguez señaló que la política en Venezuela debe ser nacionalizada y quedar sólo entre ciudadanos, aunque también se han construido espacios para el encuentro.

Captura de Maduro: Protestan en Venezuela por su liberación y en contra de ella

Delcy Rodríguez también señaló que la tarde de este martes 3 de febrero se vieron diversas protestas que, asegura, son para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a un mes de su captura.

Los chavistas se manifestaron en Caracas con la exigencia de “traerlos de vuelta” y diferentes consignas en inglés, para exigir a Estados Unidos su liberación.

Aunque Delcy Rodriguez no lo mencionó, los estudiantes también se manifestaron en calles de Venezuela para exigir la liberación de los presos políticos, pese al cierre del Helicoide.

Ya que el Congreso de Venezuela no admitió la Ley de Amnistía, por lo cual los estudiantes afirmaron que este hecho demuestra la falta de voluntad del gobierno de Delcy Rodríguez para cambiar la antigua represión.