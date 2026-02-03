Diosdado Cabello, hombre de máxima confianza de Nicolás Maduro, se ocultaría por temor a ser capturado en una embajada aliada a Venezuela.

Según información de la periodista Jessica Vallenilla, el avance de Estados Unidos en Venezuela es lo que tiene a Cabello tan preocupado de su situación y futuro.

Diosdado Cabello con temor desde la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por la captura de Diosdado Cabello.

Dentro de Venezuela, Diosdado es consoderado como una de las alas más radicales del chavismo, así como uno de los dirigentes más poderosos.

Diosdado Cabello (Instagram | @dcabellor)

Una de las últimas apariciones de Diosdado Cabello fue a pocos días de la captura de Nicolás Maduro, perpetrada el 3 de enero de 2026.

Desde un lugar oculto y sin público se pronunció ante lo ocurrido con el mandatario y Cilia Flores.

En su discurso, exigió el regreso con vida del mandatario y su esposa, además de exponer una cifra de muertos que habría dejado Estados Unidos tras la intervención militar.

En Venezuela nombran ministra a hija de Diosdado Cabello

Tras cumplirse un mes de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, continúa el reacomodo de piezas en el gobierno venezolano.

La siguiente jugada en el tablero fue el nombramiento de Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, como ministra de Turismo.

El nombramiento fue encabezado por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez el lunes 2 de febrero de 2026.

“Asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”, publicó Rodríguez en Telegram.