La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que están en recuperación los activos en Estados Unidos, ya que Donald Trump los habría desbloqueado tras acuerdo.

Dicho desbloqueo se da sólo un día después de que Delcy Rodríguez afirmara que no está dispuesta a recibir más órdenes de Donald Trump y en el marco del presunto nombramiento de un gobernador de facto.

Venezuela recupera activos en Estados Unidos tras acuerdo con Donald Trump

Este martes 27 de enero, Delcy Rodríguez anunció que los activos de Venezuela fueron desbloqueados por Estados Unidos tras diálogo y acuerdos con Donald Trump, mediante lo que, afirmó, es respeto mutuo.

“Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela, que pertenecen al pueblo de Venezuela”. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

¿Quién es Delcy Rodríguez? Vicepresidenta de Venezuela (Delcy Rodríguez vía Facebook)

Acorde con Delcy Rodríguez, el desbloqueo de estos recursos es propiedad de Venezuela y permitirá la inversión en hospitales, así como de equipamiento que están adquiriendo en Estados Unidos.

De momento, Delcy Rodríguez no refirió la cantidad de activos desbloqueados; sin embargo, Nicolás Maduro había estimado en 2022 que la cifra ascendía a los 30 mil millones de dólares.

Los recursos —que serían desde monedas como oro y otros activos— también se utilizarían para el área de electricidad y el equipamiento de la industria gasífera de Venezuela, como destacó Delcy Rodríguez.

Donald Trump no descarta uso de la fuerza en Venezuela si no hay cooperación

Referente al desbloqueo de activos, Donald Trump todavía no se ha pronunciado; sin embargo reiteró que llevan una buena relación con Delcy Rodríguez, aunque no se ha descartado la fuerza si no coopera.

Esto último fue dicho por su secretario de Estado, Marco Rubio, quien explicó que se revisa de cerca el desempeño de Delcy Rodríguez y su cooperación con el plan de Donald Trump para “restablecer la estabilidad en Venezuela”.

De otra manera, Marco Rubio destacó que no debe haber duda, de que Donald Trump y Estados Unidos todavía pueden usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación con Delcy Rodríguez.