A través de un comunicado, American Airlines anunció que retomará sus vuelos comerciales entre Estados Unidos y Venezuela de manera inmediata.

Rompiendo con esto el bloqueo al espacio aéreo que se tenía por parte de Estados Unidos a Venezuela, que prohibía el ingreso de vuelos comerciales al país sudamericano.

American Airlines será la primera en reanudar vuelos entre Estados Unidos y Venezuela

En su comunicado, American Airlines señala que se sienten orgullosos de ser la primera aerolínea que retoma los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela.

American Airlines menciona que durante más de 30 años unió a venezolanos con estadounidenses, por lo que no pueden esperar para reanudar esta relación entre los dos países.

American Airlines (Especial)

Aunque se planea retomar los vuelos lo más pronto posible, se espera la aprobación de los gobiernos, así como de las evaluaciones de seguridad pertinentes.

Además, aclaran que una vez que se reanuden los vuelos entre los dos países, será una oportunidad para reunir nuevamente a las familias venezolanas.

Así como crear nuevas oportunidades de negocios y comercio con Estados Unidos; algo que era muy esperado por personas de ambos países desde hace varios años.

El anuncio de American Airlines se da tras la reapertura del espacio aéreo de Venezuela por parte de Donald Trump

Este 29 de enero de 2026, el gobierno de Donald Trump ordenó la reapertura del espacio aéreo de Venezuela a los vuelos comerciales como los de American Airlines.

Fue gracias a este anuncio que la misma American Airlines decidió restablecer las rutas aéreas entre Venezuela y Estados Unidos que se tenían desde 1987.

Aunque se pueda pensar que el veto al espacio aéreo de Venezuela se dio recientemente, en realidad data del 2019, impuesto por el mismo Donald Trump y que se mantuvo con Joe Biden.

Por poco más de 6 años, ningún vuelo comercial de Estados Unidos podría entrar a Venezuela; solo privados y oficiales .

Fue hasta finales de 2025 que Donald Trump advirtió a empresas de todo el mundo que no circularan por espacio aéreo venezolano, debido a los ataques que se estaban realizando.