La presidenta interina Delcy Rodríguez invitó a inversionistas a que confíen en Venezuela tras avances con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante un mitin con seguidores, Delcy Rodríguez señaló que sostuvo una llamada con Trump, en donde acordaron pasos importantes en el marco de la agenda de trabajo entre ambos países.

Este jueves, Delcy Rodríguez lanzó un llamado para que inversionistas nacionales y extranjeros regresen a Venezuela, tras asegurar que junto al gobierno de Trump se están dando pasos importantes para ello.

La presidenta interina instó a que empresas transnacionales inviertan en Venezuela, asegurando que se están dando las condiciones necesarias para que esto ocurra.

Como ejemplo, Rodríguez mencionó que solicitó a Estados Unidos el cese de las restricciones en el espacio aéreo de Venezuela, con el objetivo de que regresen las aerolíneas que se vieron afectadas con esta medida.

De esta forma también emitió un llamado a las “aerolíneas que tengan que venir”, para que esto beneficie la atracción de inversiones que pueden beneficiar y potenciar a Venezuela.

Esta declaración coincide con un mensaje de Donald Trump, en donde aseguró que muy pronto se reabrirá el espacio aéreo venezolano, con lo que millones de usuarios serán beneficiados.

Tras esto, Delcy Rodríguez aseguró que ya se encuentra recibiendo empresas internacionales del sector petrolero, puntualmente de Indonesia, con la que ya dialogan sobre la posibilidad de realizar inversiones en el país.