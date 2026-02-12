Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, confirmó que contempla viajar a Estados Unidos tras recibir una invitación oficial, aunque condicionó su asistencia.

“Me han invitado a Estados Unidos una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo” Delcy Rodríguez. Mandataria interina de Venezuela

En entrevista con Meet the Press de NBC News, señaló que su prioridad es negociar la distribución de las reservas petroleras retenidas por Washington.

Previamente, se reunió en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, para avanzar en la recuperación de la industria petrolera.

Donald Trump, por su parte, aseguró que la relación con Venezuela es “extraordinaria” y anticipó un encuentro con Rodríguez.

Chris Wright se reúne con Delcy Rodríguez (Captura de video / Telemundo)

Trump destaca relación “extraordinaria” entre Estados Unidos y Venezuela con Delcy Rodríguez

Donald Trump da por hecho que próximamente se reunirá con Delcy Rodríguez debido a que la relación entre Estados Unidos y Venezuela, así como la de sus líderes es “extraordinaria”.

“Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido, por decirlo suavemente, ¡extraordinarias! Nos llevamos muy bien con la presidenta Delcy Rodríguez y sus representantes” Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

De acuerdo con Donald Trump, de 79 años de edad, la detención de Nicolás Maduro favoreció la industria petrolera, la cual ha comenzado a fluir a favor del pueblo venezolano y no de un solo hombre.

“El petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano. Marco Rubio y todos nuestros representantes están haciendo un trabajo fantástico Donald Trump. Presidente de Estados Unidos

Donald Trump se jacta de la extraordinaria relación que existe entre Estados Unidos y Venezuela (Truth Social)

Sin embargo, mientras el mandatario estadounidense celebra la salida de Nicolás Maduro, de 63 años de edad, Delcy Rodríguez aún lo reconoce como Presidente.

A su paso por Meet the Press de NBC News, Delcy Rodríguez también llamó a Maduro “Presidente legítimo” así como aseguró que tanto él y su esposa son inocentes.