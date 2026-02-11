El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, arribó la mañana del 11 de febrero de 2026 a Venezuela para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Bienvenido a Venezuela, secretario Wright. Su visita es clave para avanzar la visión del presidente (Donald Trump) de una Venezuela próspera” Embajada de Estados Unidos en Venezuela

Su visita, considerada de alto nivel tras la detención de Nicolás Maduro, busca discutir el futuro de la petrolera estatal PDVSA y fortalecer la cooperación energética.

Chris Wright permanecerá dos días en el país, con agenda que incluye una reunión en el Palacio de Miraflores y un recorrido por instalaciones petroleras en Monagas.

Chris Wright llega a Venezuela (Embajada de Estados Unidos en Venezuela)

Chris Wright llega a Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez; PDVSA sería el tema

Un avión oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transportaba a Chris Wright aterrizó la mañana del 11 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira.

Delcy Rodríguez afirma que Venezuela está en calma a un mes de la captura de Maduro (Delcy Rodríguez)

Reportes refieren que el objetivo de la visita de Chris Wright sería fortalecer lazos con Venezuela y reunirse con Delcy Rodríguez para discutir el futuro de la empresa petrolera estatal PDVSA.

En días recientes, Chris Wright dijo en entrevista para el medio estadounidense Político que tiene planes de visitar campos petroleros de PDVSA que quedaron obsoletos durante el gobierno de Maduro.

“Pdvsa era una empresa de petróleo y gas altamente profesional y técnicamente competente hace 30 años, y ha dejado de serlo desde hace bastante tiempo” Chris Wright

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela dijo con motivo de esta visita que el sector privado estadounidense será “esencial para impulsar el sector petrolero, modernizar la red eléctrica y liberar el potencial de Venezuela”.

Reunión de Chris Wright y Delcy Rodríguez en Venezuela

Por la tarde del 11 de febrero de 2026, Chris Wright se trasladará al Palacio de Miraflores para una reunión con Delcy Rodríguez, terminando aproximadamente a las 4:45 p. m.

El jueves, la delegación viajará al estado Monagas para recorrer la Central de Procesamiento (CPF) de Petroindependencia, donde supervisarán las áreas de procesamiento y el taladro de perforación ubicado en el Pad 4.