Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela; y Christopher Wright, secretario de energía de Estados Unidos, se reunieron con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores.

El encuentro entre representantes de Venezuela y Estados Unidos, tuvo como objetivo revisar las relaciones entre los dos países, en materia energética y de transición.

Representantes de Venezuela y Estados Unidos discutieron el plan de Trump para la transición

A través de la cuenta oficial de X de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu señaló que junto a Christopher Wright, sostuvieron conversaciones con el gobierno interino.

Reunión Venezuela y Estados Unidos (@usembassyve)

El motivo de esta reunión es analizar el proceso del plan de tres fases de Donald Trump para la transición en Venezuela, contando con el apoyo de Estados Unidos.

Dicho plan busca primero la estabilización del país, su posterior recuperación y reconciliación en general; para finalmente lograr la transición.

Señalado a Delcy Rodríguez que en todo momento, Estados Unidos respetará la soberanía bolivariana, siendo meros asesores y observadores de los eventos en el país sudamericano.

Aunque Laura Dogu también señaló que el sector privado de Estados Unidos será importante para “desbloquear el potencial de Venezuela”.

Venezuela y Estados Unidos analizan su relación en materia energética

Otro de los puntos que se tocaron en la reunión entre Venezuela y Estados Unidos fue la relación que se tendrá en materia energética, principalmente alrededor del petróleo.

Christopher Wright y Delcy Rodríguez señalaron que se debe de haber un diálogo constante entre Estados Unidos y Venezuela, para estabilizar el mercado energético regional.

Por su parte Laura Dogu agregó que se necesita impulsar el sector petrolero y modernizar la red eléctrica, de ahí la importancia de la iniciativa privada estadounidense.

Previo a la reunión, Donald Trump señaló que se planea una inversión de 100 mil millones de dólares de parte de Estados Unidos a la industria petrolera de Venezuela.