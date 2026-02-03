La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró a la hija de Diosdado Cabello, Daniella Cabello, como ministra de Turismo, tal como compartió en redes sociales.

La designación de Daniella Cabello fue fuertemente criticada en redes sociales, no sólo bajo los señalamientos de nepotismo, también porque la hija de Diosdado Cabello es cantante y productora de televisión.

Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello es la nueva ministra de Turismo en Venezuela

Mediante sus redes sociales junto a una foto de la hija de Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez compartió el nombramiento de Daniella Cabello como la nueva ministra del Poder Popular para el Turismo de Venezuela.

Delcy Rodríguez no mencionó las razones detrás del nombramiento de Daniella Cabello, quien asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y promover el Sistema Turístico Nacional desde este lunes 2 de febrero.

Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, es la nueva ministra de Turismo de Venezuela (Captura de pantalla)

Asimismo, Delcy Rodríguez agradeció a Leticia Gómez, quien ejercía dicho cargo previo a Daniella Cabello y también cercana a Diosdado Cabello; se desconocen las razones de su salida.

De momento, Daniella Cabello no se ha pronunciado sobre su nuevo cargo como ministra de Turismo.

Son arreglos entre mafias: María Corina Machado sobre designación de Daniella Cabello

Referente al nombramiento de Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, la líder de oposición María Corina Machado se pronunció y aseguró que sigue siendo la mafia de Venezuela.

Fue para medios colombianos que María Corina Machado habló sobre la designación de parte de Delcy Rodríguez y aseguró que son re-arreglos dentro de la mafia, ya que se están traicionando entre ellos.

Daniella Cabello sería parte de la misma estructura que destruyó las instituciones en Venezuela y que acabó con su economía, aliados con Rusia, China y grupos terroristas como Hamás y Hezbolá.

Al respecto, María Corina Machado aseguró que son las mismas traiciones vistas que en el pasado, sólo que ahora expuestos a nivel mundial; de momento, Estados Unidos no se ha pronunciado.