Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro, ex presidente de usar embajada venezolana en México para fines del narcotráfico.

Nicolás Maduro fue sustraído por fuerzas militares especiales de Estados Unidos de Venezuela al ser señalado de narcoterrorismo por la administración de Donald Trump.

Tras ello, Maduro enfrentó una primera audiencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York al ser acusado de delitos como:

Conspiración de narcoterrorismo

Conspiración para la importación de cocaína

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos

Cargos de los que se declaró inocente y como un “prisionero de guerra”, aunque Estados Unidos asegura que ya tenía años investigando las acciones de Maduro dentro del tráfico de drogas, donde une a Venezuela, Colombia, Honduras y México con grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

Estados Unidos seguía los pasos de Maduro en el narcotráfico; lo acusa de usar embajada venezolana en México en el año 2006

Mientras que Estados Unidos sigue armando su caso en contra de Nicolás Maduro, una acusación en concreto asegura que del año 2006 al 2008, cuando Maduro era ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, usó la embajada venezolana en México para el tráfico de drogas.

Según esta acusación revelada por el periódico El País, sostiene que Maduro vendió pasaportes diplomáticos a delincuentes para que pudieran traficar drogas como cocaína con el beneficio que otorga ser parte del servicio exterior de una nación.

Además en la acusación se revela que Nicolás Maduro llamaba a la embajada venezolana en México para avisar cuando llegaría un avión privado.

En tanto los delincuentes se reunían con el embajador, al aeronave era cargada con dinero y volaba hacia Venezuela con todos los privilegios diplomáticos.

El periódico El País señala que esta acusación coincide con el mismo periodo en el que el grupo criminal de Los Zetas trabajaba con un grupo de traficantes colombianos que buscaban llevar contenedores marítimos cargados hasta con 5 y 6 toneladas de Venezuela a Estados Unidos.

Así como otras conexiones con el Cártel de Sinaloa, del que aseguran que en ese entonces, Joaquín “El Chapo” Guzmán financió laboratorios de cocaína en Colombia, donde la droga era trasladada a Venezuela.

Esto ocurrió bajo la protección de Hugo Carvajal “El Pollo”, ahora testigo clave de Estados Unidos del caso contra Maduro.