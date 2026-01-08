Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, prometió recuperar a Nicolás Maduro y a Celia Flores, quienes fueron detenidos durante una operación de Estados Unidos.

El ministro comentó que se encuentra consternado tras lo sucedido el pasado 3 de enero, cuando Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados, y prometió llevarlos de vuelta a Venezuela.

Diosdado Cabello promete recuperar a Nicolás Maduro y llevarlo de vuelta a Venezuela (EFE)

Diosdado Cabello asegura que recuperará a Nicolás Maduro y lo llevará de vuelta a Venezuela

A través de un video, Diosdado Cabello dijo que el ataque que realizó Estados Unidos ha sido muy grave y que, además de estar contestado, tiene mucho temor por lo sucedido.

Pese al miedo, el ministro Diosdado Cabello prometió que recuperará a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores para llevarlos de vuelta a Venezuela, aunque no detalló cómo lo logrará.

“Nuestra tarea fundamental es traer a Cilia y a Nicolás y lo vamos a lograr”. Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela

Respecto a lo sucedido el pasado 3 de enero, Diosdado Cabello señaló que la operación que realizó Estados Unidos en Venezuela “no puede ser aplaudida por nadie”.