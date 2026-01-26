Rusia reafirmó que mantendrá su relación con Venezuela pese a la captura de Nicolás Maduro, al señalar que sus proyectos e inversiones en el país son independientes de los cambios políticos.

Proyectos e inversiones de Rusia en Venezuela son prioridad

Antes de la captura de Maduro, Rusia había anunciado la construcción de una par de fábricas de fusiles en Venezuela, por lo que es posible que estos proyectos se mantengan con Delcy Rodríguez.

Asimismo, Dmitri Peskov destacó que el Kremlin “conoce bien” a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela tras la captura de Maduro, cuya próxima audiencia será el 17 de marzo.