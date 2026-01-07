Abogado Bruce Fein pide unirse al equipo legal de Nicolás Maduro

Bruce Fein, abogado estadounidense que pidió destituir a Donald Trump, solicitó unirse al equipo legal de Nicolás Maduro, quien enfrenta juicio en Nueva York por tráfico de drogas y narcoterrorismo.

De acuerdo con documentos judiciales, el mismo Nicolás Maduro solicitó el registro de Bruce Fein como integrante de su equipo legal, lo cual aún está pendiente de aprobación por el juez del caso, Alvin Hellerstein.

Bruce Fein será clave en la defensa de Nicolás Maduro

Con su anexión al equipo legal de Nicolás Maduro, el abogado Bruce Fein se sumó a Barry Pollack, conocido por haber representado a Julian Assange y que este lunes estuvo presente en la primera audiencia de Maduro.

Donald Trump comparte foto oficial del arresto de Nicolás Maduro (Yazmin Betancourt/SDPnoticias)

Tanto Nicolás Maduro como su esposa Cilia Flores se declararon inocentes de los cargos de drogas y armas presentados en su contra durante la primera audiencia, aunque, por el momento, no impugnaron su detención.

La participación de Bruce Fein será clave en el proceso contra Nicolás Maduro, pues se trata de reconocido abogado critico de Donald Trump y experto en derecho constitucional e internacional.

Bruce Fein es recordado principalmente por haber sido el fiscal general adjunto durante la administración del republicano Ronald Reagan, además de criticar fervientemente los gobierno de George W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama.