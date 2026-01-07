Hugo Carvajal Barrios alias ‘El Pollo’ podría convertirse en testigo clave para Estados Unidos en el juicio contra Nicolás Maduro, pero ¿quién es él?

Te compartimos sobre Hugo Carvajal Barrios ‘El Pollo’ con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Hugo Carvajal Barrios?

Hugo Armando Carvajal Barrios, es el nombre de pila de Hugo Carvajal alias ‘El Pollo’ quien fungió como Jefe de Inteligencia en el gobierno de Nicolás Maduro.

Hugo Carvajal es de Puerto La Cruz en el estado de Anzoátegui en Venezuela, hijo de José Carvajal y Celenia Barrios, siendo su segundo primogénito.

El político se crió en Viento Fresco en el estado de Monagas hasta que ingresó al Liceo Militar ‘José Antonio Anzoátegui’ en Puerto Píritu.

La familia de Hugo Carvajal se dedicaba a la ganadería y al comercio siendo reconocidos entre el hacendado.

Hugo Carvajal formó parte del golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Asimismo, se sabe que fue aliado de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro.

En 2017 Hugo Carvajal retiró su apoyo a Nicolás Maduro haciendo un llamado “a la cordura” y compartiendo su apoyo para en 2019 reconocer públicamente a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

‘El Pollo’ fue detenido en 2019 en España -pero con arresto domiciliario- luego de estar siendo buscado por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo. Sin embargo, escapó.

Para 2021 fue nuevamente capturado por la Agencia Antidroga de Estados Unidos y el Cuerpo Nacional de Policía, para ser extraditado a norteamérica en 2023.

Hugo Carvajal 'El Pollo', ex jefe de inteligencia de Venezuela. (X/hugocarvajal4f)

Actualmente, Hugo Carvajal se encuentra detenido en Metropolitan Detention Facility en Brooklyn y se declaró culpable en 2025 por los delitos relacionados con narcoterrorismo de los que Estados Unidos lo acusa.

¿Qué edad tiene Hugo Carvajal Barrios?

Hugo Carvajal Barrio tiene 65 años de edad, pues nació el 1 de abril de 1960.

¿Quién es la esposa de Hugo Carvajal Barrios?

La esposa de Hugo Carvajal Barrios es Angélica Flores, pero anteriormente tuvo otro matrimonio con una mujer de quien se desconoce su identidad.

Angélica Flores, esposa de Hugo Carvajal. (@hugocarvajal4f)

¿Qué signo zodiacal es Hugo Carvajal Barrios?

Hugo Carvajal Barrios es del signo de Aries, pues nació un 1 de abril.

¿Cuántos hijos tiene Hugo Carvajal Barrios?

Hugo Carvajal Barrios tiene dos hijos con su esposa Angélica Flores y anteriormente adoptó dos hijos más.

Sin embargo, se desconoce la totalidad de los primogénitos de ‘El Pollo’.

¿Qué estudió Hugo Carvajal Barrios?

Hugo Carvajal Barrios estudió la preparatoria en el Liceo Militar ‘José Antonio Anzoátegui’.

Por otra parte, estudió la licenciatura en Ciencias y Artes Militares en la Academia Militar de Venezuela que es actualmente la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, donde egresó como subteniente.

Hugo Carvajal 'El Pollo', ex jefe de inteligencia de Venezuela. (Wikipedia)

¿En qué ha trabajado Hugo Carvajal Barrios?

Hugo Carvajal trabajó como militar y político siendo estos algunos de los cargos que tuvo:

Director de Investigaciones de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DGIM) con Hugo Chávez

Subdirección de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DGIM) con Hugo Chávez

Director de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DGIM) con Hugo Chávez

Diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Monagas

Fundador de la Oficina Parlamentaria de Monagas

Viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal

Fundador de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

Director de Investigaciones de la Dirección General Sectorial de Inteligencia Militar (DGIM) con Nicolás Maduro

Cónsul de Aruba

Hugo Carvajal Barrios ‘El Pollo’ podría declarar contra Nicolás Maduro en juicio de Estados Unidos

El exjefe de Inteligencia de Nicolás Maduro, Hugo Carvajal Barrios alias ‘El Pollo’ podría convertirse en testigo clave en el juicio de Estados Unidos.

Hugo Carvajal se declaró culpable en la corte de Estados Unidos en 2025 por delitos relacionados con narcoterrorismo, pero aún no tiene sentencia.

Sin embargo, que ‘El Pollo’ haya estado relacionado con Nicolás Maduro y reconociera el tráfico de cocaína que hizo a Estados Unidos sería clave para el juicio contra el expresidente de Venezuela.

Hugo Carvajal "El Pollo" y Nicolás Maduro. (AFP / AFP)

Según, el abogado de Hugo Carvajal, este tendría información privilegiada sobre Nicolás Maduro que podría ayudar a la Fiscalía de Estados Unidos para el juicio.

Por otra parte, expertos creen que Hugo Carvajal podría negociar una reducción en su sentencia no solo por haberse declarado culpable, sino por convertirse en testigo principal contra Nicolás Maduro.