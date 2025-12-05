¿Cuál fue el tema central de la reunión entre Sheinbaum, Trump y Mark Carney que se llevó a cabo el 5 de diciembre en Washington? La presidenta de México dio detalles.

“Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum revela qué pasó en su reunión con Trump y Mark Carney

Luego de participar en el sorteo del Mundial 2026 celebrado en Wahsington, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con Donald Trump y Mark Carney

Por medio de X, compartió un mensaje en el que reveló lo que pasó en el breve encuentro que sostuvo con sus homólogos el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá.

Claudia Sheinbaum sobre el encuentro con Trump y Carney (@Claudiashein/X)

Aunado a ello, resaltó que acordaron dar continuidad al trabajo que se ha llevado a cabo de manera conjunta y con el apoyo de sus respectivos equipos sobre los temas comerciales de la región.

Como se había previsto en la agenda presidencial, tras participar en el sorteo del Mundial de fútbol, Claudia Sheinbaum celebró una reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

“Muy bien. Tuvimos una reunión larga con el primer ministro Carney, el presidente Trump y hablamos de muchos temas. Quedamos en seguir trabajando; lo bueno fue que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva" Claudia Sheinbaum

Aunado a lo anterior, Claudia Sheinbaum afirmó que con Donald Trump se externaron invitaciones mutuas, pues ella lo invitó a México y él la invitó a regresar a Washington.



