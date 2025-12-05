Samuel García da la bienvenida a la Selección de Holanda a Nuevo León de cara al Mundial 2026

Samuel García, gobernador de Nuevo León, dio la bienvenida a la Selección de Holanda o “Naranja Mecánica” que jugará en territorio regiomontano para la Copa Mundial de Futbol de 2026.

“Está naranja la cosa, y pónganse las pilas, Heineken, ‘cheve’ gratis todo el Mundial porque nos tocó Holanda, ¡andamos de suerte grandísima! (…) Quiero decirles, ¡bienvenidos a Nuevo León, el estado más naranja de toda la República!” Samuel García, gobernador de Nuevo León

La decisión se dio a conocer el viernes 5 de diciembre de 2025, cuando el Sorteo de Grupos del Mundial 2026 arrojó que la Selección de Holanda conformará el Equipo F que jugará en Nuevo León.

Ante el resultado, el gobernador Samuel García se mostró más que complacido por las “coincidencias” debido a que la Selección de Holanda porta un icónico uniforme naranja, similar al de su partido Movimiento Ciudadano.

Para más coincidencia, algunos mencionaron que el equipo F es de “Fosfo Fosfo”, frase que se hizo viral en campaña la esposa de Samuel García y actual titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez.

Otra similitud que destacó Samuel García es que la Selección de Holanda tiene un escudo que muestra al característico “León de la Generalidad”, símbolo semejante al que usa Nuevo León en su propaganda.

La euforia de Samuel García de recibir a la Selección de Holanda fue más evidente cuando le pidió a Heineken, empresa holandesa asentada en Nuevo León, surtir de cerveza gratis a la población durante los partidos del Mundial 2026.

Es de destacar que el resto del Grupo F está compuesto por las selecciones de Japón y Túnez que jugarán en el Estadio BBVA, mientras que, el cuarto invitado, saldrá del repechaje europeo que se disputará el próximo año entre:

Suecia

Albania

Ucrania

Polonia

El baile de los aficionados de Países Bajos es una auténtica ola naranja

Las calles de Nuevo León serán aún más naranjas de cara al Mundial 2026, pues como ya es tradición, los aficionados de Países Bajos realizan una auténtica ola naranja con miles y miles de participantes.

Generalmente los aficionados forman una fila para realizar pasos sincronizados de lado a lado, que incluyen saltos, giros y ademanes, creando un efecto visual de una ola humana de color naranja.

En los torneos importantes como son los Mundiales, los aficionados holandeses acostumbran a disfrazarse de sus jugadores más emblemáticos, incluyendo a Arjen Robben, el jugador que hizo famoso el “no era penal” en México en 2014.

En caso de que te lo preguntes, el naranja es el color nacional de los Países Bajos debido a la familia real de la Casa de Orange, por lo que a este país también se le conoce como La Naranja Mecánica.