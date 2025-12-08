La periodista Marion Reimers acusó que hubo muchas irregularidades por parte de Gianni Infantino en el Premio de la Paz que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) le otorgó a Donald Trump.

El pasado 5 de noviembre, Gianni Infantino le entregó a Donald Trump el Premio de la Paz de la FIFA, pero no se han dado a conocer los detalles del proceso, nominados ni los criterios de selección.

Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA (AFP)

Marion Reimers señala irregularidades de Infantino en el Premio de la Paz de la FIFA para Donald Trump

Marion Reimers, periodista deportiva, comentó en entrevista con López-Dóriga que se dieron muchas irregularidades en el Premio de la Paz de la FIFA que se le otorgó al presidente Donald Trump.

De acuerdo con la periodista, el otorgarle este premio a Trump habría sido una decisión tomada únicamente por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, pues ni siquiera el comité de la organización estaba enterado.

Tras la entrega del Premio de la Paz de la FIFA, organismos de derechos humanos han cuestionado los criterios con los que se otorga el galardón, cuáles fueron los nominados y cuál es el proceso de selección.

Cabe mencionar que esto se da meses después de que Donald Trump expresó que él debía ganar el Premio Nobel de la Paz por su intervención en medio oriente; sin embargo, María Corina Machado se llevó el galardón.