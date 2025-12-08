La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las actividades del Mundial 2026, en donde aseguró que también era un “buen pretexto” para que se revisara el T-MEC entre Estados Unidos y Canadá.

“Sí, es un buen ambiente para la revisión del tratado, incluso el ambiente que vivimos ahí el viernes pus muestra que en efecto, pues es un momento en donde el deporte te une. Entonces, obviamente el mundial pues genera buenas condiciones para relación entre los tres países.” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum descarta asistir a inauguración del Mundial 2026

El lunes 8 de diciembre de 2025 a la presidenta Claudia Sheinbaum, se le preguntó sobre la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

A lo que ella respondió que era “un buen pretexto” para mejorar la relación entre los países y revisar el T-MEC.

Otra de las preguntas que se le hicieron a Claudia Sheinbaum, es si es que iría a la inauguración del Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A lo que la presidenta de México reveló que ella no reconsideraría asistir, especialmente por el costo del boleto para el Mundial 2026 y porque quería estar con la gente: