México se está preparando para recibir a más de 5 millones de turistas durante el Mundial de Fútbol 2026, cuyo primer sorteo se realizó este viernes 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington en Estados Unidos.

De acuerdo con la información, el gobierno de México ha destinado un presupuesto de 225 mil millones de pesos para modernizar la infraestructura, transporte, aeropuertos y espacio públicos para recibir a los turistas.

Sorteo del Mundial 2026 ( SDPNoticias)

Para el Mundial 2026, el gobierno de México estima la llegada de alrededor de 5.5 millones de turistas y se espera una derrama económica superior a los 120 mil millones de pesos, así como la creación de 24 mil empleos directos.

Además de los partidos del Mundial 2026, el gobierno de México está preparando actividades gastronómicas y culturales y más experiencias para recibir a los 5 millones de turistas, entre las cuales se encuentran: