En el sorteo del Mundial 2026 se presentó The Village People y durante su icónico tema “YMCA” se vio el conocido baile de Donald Trump, al cual Claudia Sheinbaum reaccionó.

La tarde de este viernes 5 de diciembre, Claudia Sheinbaum encabezó junto a Donald Trump y Mark Carney el sorteo del Mundial 2026 en el que se definieron los grupos para el evento del próximo año.

La reacción de Claudia Sheinbaum al baile de Donald Trump en “YMCA” durante sorteo del Mundial 2026

The Village People estuvo presente en el sorteo del Mundial 2026, en el que entre risas, Claudia Sheinbaum vio el baile de Donald Trump durante la presentación de “YMCA”.

El momento fue compartido por la cuenta Rapid Response 47 de La Casa Blanca, en donde si bien el enfoque es para ver el baile de Donald Trump que es diferente al característico de “YMCA”, se observa la reacción de los mandatarios.

Aunque ni Claudia Sheinbaum ni Mark Carney se unieron al baile de Donald Trump, se observa que se divierten por el momento, al igual que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

El sorteo del Mundial 2026 cerró con la participación de The Village People al ritmo de “YMCA”, y de momento Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado sobre el baile de Donald Trump.

Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney también fueron vistos hablando en sorteo del Mundial 2026

Aunado al momento del baile “YMCA” se vio a Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney charlar durante el sorteo del Mundial 2026, como compartió en video Rapid Response 47.

Rapid Response destacó junto al video que los tres mandatarios dialogaron mientras observaban el sorteo del Mundial 2026 de manera independiente a la breve reunión que mantuvieron.

En primera instancia se observa a Mark Carney y Claudia Sheinbaum hablar, para posteriormente unirse Donald Trump, aunque no se da a conocer el tema.

Acorde con lo explicado por Claudia Sheinbaum, en la reunión con Donald Trump y Mark Carney hablaron de diversos temas aunque en especial, del Mundial 2026 que hospedarán en seis meses.