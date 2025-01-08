Donald Trump reveló este martes 7 de enero de 2025 un mapa expandido de Estados Unidos hasta los territorios de Canadá y Groenlandia.

Esto mediante una publicación que Donald Trump realizó a través de su cuenta oficial de la plataforma Truth Social, @realDonaldTrump .

Esta imagen tiene lugar luego de los comentarios que lanzó Donald Trump, en donde planteó la posibilidad de anexar territorios extranjeros a Estados Unidos.

Donald Trump expande el mapa de Estados Unidos hasta Canadá y Groenlandia

Como parte de sus ideas expansionistas, en pleno siglo XXI, Donald Trump reveló una expansión del mapa de Estados Unidos que integra a Canadá y Groenlandia como sus territorios.

Sin comentario alguno el presidente electo de Estados Unidos colgó esta imagen en su cuenta de Truth Social, generando más de 9 mil 400 me gusta, mil 200 comentarios y cerca de 3 mil reposteos de su mensaje.

El mapa se puede observar a todos los territorios anexados a Estados Unidos, el cual está marcado por las letras en grande de “United States”.

Pese a comentarios lanzados donde ha bromeado con anexar a México como un estado más de Estados Unidos, en esta ocasión el mapa respeta la soberanía de nuestro país.

Asimismo no contiene los nombres de los océanos, luego de que Donald Trump sugiriera cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América.

Donald Trump expande el mapa de Estados Unidos hasta Canadá y Groenlandia (Captura / Truth Social)

¿Por qué Donald Trump publicó un mapa extendido de Estados Unidos?

La publicación de un mapa expandido de Estados Unidos con Canadá y Groenlandia confirmarían los dichos de Donald Trump, en donde ha asegurado que buscará integrar más territorios al control de su país.

Entre estos a Canadá y México, a los cuales ha acusado de no respetar los acuerdos comerciales, y de manera particular de alinearse con sus estrategias políticas y económicas.

Además, de manera particular ha reiterado que México no se encuentra bien en materia de seguridad, por lo que ha sugerido anexar a nuestro país para brindar un supuesto apoyo.

En tanto Groenlandia es pretendida por Donald Trump, quien dijo estaría dispuesto a negociar con Dinamarca para alcanzar algún acuerdo para comprar esta isla.