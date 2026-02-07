En redes sociales se difundió el rumor de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría buscando indultar a Ghislaine Maxwell, la expareja y cómplice del depredador sexual Jeffrey Epstein.

Los rumores iniciaron por un video que data de julio de 2025, en el que Donald Trump aseguró estar autorizado para indultar a Ghislaine Maxwell, declaraciones que fueron sacadas de contexto por varios usuarios.

“Es algo a lo que estoy autorizado (indultar a Ghislaine Maxwell), pero es algo en lo que no he pensado” Donald Trump

Y es que Donald Trump en realidad quería externar que, si bien tiene la autorización para concederle un indulto a Ghislaine Maxwell, no es algo que esté pensando llevar a cabo.

Donald Trump no tendría intenciones de indultar a Ghislaine Maxwell

Esta no es la primera vez que Donald Trump se posiciona sobre un posible indulto a Ghislaine Maxwell, pues en octubre de 2025 comentó que no ha considerado indultar a la socia de Jeffrey Epstein.

Aun así, el abogado de Ghislaine Maxwell, David Markus, indicó que su clienta “acogería con beneplácito cualquier medida de alivio” que le ayude a reducir su condena.

Frente a esto, familiares de las víctimas de Jeffrey Epstein han pedido mantener a Ghislaine Maxwell en prisión, pues un indulto sería un revés para quienes fueron afectadas.

Analistas ven poco probable que Donald Trump se arriesgue a indultar a Ghislaine Maxwell, pues eso podría socavar la imagen que ha construido como una figura alejada a Epstein.

Es de recordar que Ghislaine Maxwell fue condenada en 2022 a 20 años de prisión en Estados Unidos por varios delitos, relacionados con el tráfico sexual de menores y la facilitación de los abusos cometidos por Jeffrey Epstein.