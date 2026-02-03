Tras la última publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, Melinda Gates pide a Bill Gates dar explicaciones de su vínculo.

Melinda Gates rompió el silencio sobre las acusaciones que involucran a su exmarido Bill Gates y la relación que mantenía con Jeffrey Epstein.

Melinda Gates asegura que Bill Gates debe responder las preguntas sobre los archivos de Epstein

En entrevista para el podcast Wild Card con Rachel Martin, Melinda Gates se pronunció sobre la última publicación de más de 3 millones de archivos del caso de Jeffrey Epstein.

Melinda Gates dejó en claro que es Bill Gates quien debe responder las preguntas sobre los archivos de Jeffrey Epstein.

“Cualquier pregunta que quede ahí... de lo que yo no puedo ni empezar a saber todo, esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder a esas cosas, no yo (…) Estoy tan feliz de estar lejos de todo ese lío” Melinda Gates

🚨 MELINDA GATES WARNS OF A “RECKONING” - BREAKS HER SILENCE ON EPSTEIN AND POINTS STRAIGHT AT BILL GATES



In a raw on-camera moment on the Wild Card with Rachel Martin podcast, Melinda Gates says “we’re having a reckoning” as she finally speaks about Jeffrey Epstein and the… pic.twitter.com/Iv2Tvbt2UZ — HustleBitch (@HustleBitch_) February 3, 2026

Durante su conversación, Melinda Gates admitió que los detalles expuestos en los correros de Jeffrey Epstein reviven traumas de su pasado matrimonial con Bill Gates.

La empresaria anunció su divorcio en 2021, después de que salieran a la luz los vínculos de Bill Gates con Jeffrey Epstein.

“Entonces, cada vez que surge ese detalle, es difícil para mí personalmente, ¿verdad? Porque me trae recuerdos de algunos momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio. Pero me he alejado de eso y estoy feliz de estar lejos de todo el fango que había allí” Melinda Gates

Asimismo, Melinda Gates mostró su solidaridad con las víctimas de Jeffrey Epstein .

“Creo que estamos viviendo una toma de conciencia como sociedad. Ninguna niña debería haber sido puesta en la situación en la que las puso Epstein y todo lo que estaba ocurriendo con las distintas personas que lo rodeaban” Melinda Gates

Melinda Gates reconoció que es “personalmente difícil” cuando los detalles de los archivos de Jeffrey Epstein salen a la luz.

“Tuve que dejar mi matrimonio. Quería dejar mi matrimonio (…) Sentí que con el tiempo debía dejar también la fundación. Es triste. Es la verdad, ¿verdad? Al menos yo he podido seguir adelante con mi vida y espero que ahora haya algo de justicia para esas, hoy, mujeres” Melinda Gates

Ya que es algo “más que desgarrador” al pensar la edad de esas niñas y vincularlas con sus hijas.

Concluyó que “lo que les hicieron pasar es inimaginable”.

Melinda Gates (NTB / REUTERS)

Pese a la difusión de nuevos documentos, Bill Gates ha negado su relación con Jeffrey Epstein

Los documentos revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen correos escritos por Jeffrey Epstein en 2013.

En los que Epstein afirmaba que Bill Gates había contraído una infección de transmisión sexual (ITS) tras un romance con “dos chicas rusas”.

Bill Gates le habría pedido antibióticos a Jeffrey Epstein para dárselos a Melinda Gates a escondidas, para evitar que ella sospechará de una infidelidad.

Anteriormente, Bill Gates ha admitido que reunirse con Epstein fue un “error enorme” y ha negado cualquier participación en actividades ilícitas.

Tras la filtración de estos nuevos documentos, el equipo de comunicación de Bill Gates calificó las afirmaciones de Jeffrey Epstein como “absolutamente absurdas y completamente falsas”.

De acuerdo con el portavoz de Bill Gates, estos correos solo demuestran la frustración de Epstein por no poder mantener una relación continua con el cofundador de Microsoft y solo muestran sus intentos por “difamarlo y atraparlo”.

Bill Gates estuvo casado con Melinda durante 27 años; tras su divorcio, ella admitió que la conexión de su exesposo con Jeffrey Epstein fue uno de los factores que contribuyeron a su separación.

“No es solo una cosa, fueron muchas. Pero no me gustó que se hubiera reunido con Jeffrey Epstein (…) Eso se lo dejé claro” Melinda Gates

De igual forma, Melinda Gates confesó que se reunió con Jeffrey Epstein una vez y que de inmediato lo lamentó.

“Era aborrecible. Era la personificación del mal. Después tuve pesadillas con eso (…) Fue horrible, y él era horrible” Melinda Gates