Este 1 de febrero se lleva a cabo la ceremonia para conocer a los ganadores de los Premios Grammy 2026, es por eso que te dejamos la lista completa por categorías.
Este año, los Premios Grammy se realizan desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, Estados Unidos.
Lista completa de ganadores a los Premios Grammy 2026
Esta es la lista completa de los ganadores a los Premios Grammy 2026 por categoría.
Grammy 2026: Grabación del año
- DtMF – Bad Bunny
- Manchild – Sabrina Carpenter
- Anxiety – Doechii
- Wildflower – Billie Eilish
- Abracadabra – Lady Gaga
- Luther – Kendrick Lamar ft. SZA
- The Subway – Chappell Roan
Grammy 2026: Álbum del año
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Grammy 2026: Canción del año
- Abracadabra – Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- Anxiety – Jaylah HicEilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)
- DtMF – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- Golden de KPop Demon Hunters – EJAE & Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
- Luther – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)
- Manchild – Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- Wildflower – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Grammy 2026: Mejor Nuevo Artista
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Grammy 2026: Productor del Año, No Clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Grammy 2026: Compositor del año
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Grammy 2026: Mejor interpretación Pop solista
- Daisies - Justin Bieber
- Manchild - Sabrina Carpenter
- Disease - Lady Gaga
- The Subway - Chappell Roan
- Messy - Lola Young
Grammy 2026: Mejor interpretación Pop Dúo / Grupo
- Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande GANADORA
- Golden de KPop Demon Hunters – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Gabriela – Katseye
- APT. – Rosé, Bruno Mars
- 30 for 30 – SZA con Kendrick Lamar
Grammy 2026: Mejor Álbum Vocal
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Grammy 2026: Mejor Grabación Dance / Electrónica
- No Cap - Disclosure & Anderson .Paak
- Victory Lap - Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- Space Invader - Kaytranada
- Voltage - Skrillex
- End of Summer - Tame Impala
Grammy 2026: Mejor Grabación Dance Pop
- Bluest Flame – Selena Gomez & Benny Blanco
- Abracadabra — Lady Gaga
- Midnight Sun – Zara Larsson
- Just Keep Watching de F1 The Movie
- Illegal – PinkPantheress
Grammy 2026: Mejor Álbum Dance / Electrónico
- Eusexua — FKA Twigs GANADOR
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* — Skrillex
Grammy 2026: Mejor Interpretación de Rock
- “U Should Not Be Doing That” — Amyl and the Sniffers
- “The Emptiness Machine” — Linkin Park
- “Never Enough” — Turnstile
- “Mirtazapine” — Hayley Williams
- “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” — Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Grammy 2026: Mejor Interpretación Metal
- Night Terror - Dream Theater
- Lachryma - Ghost
- Emergence - Sleep Token
- Soft Spine - Spiritbox
- Birds - Turnstile
Grammy 2026: Mejor Canción de Rock
- As Alive as You Need Me to Be – Trent Reznor & Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails) GANADOR
- Caramel – Vessel1 & Vessel2, compositores (Sleep Token)
- Glum – Daniel James & Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- Never Enough – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills & Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- Zombie – Dominic Harrison & Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Grammy 2026: Mejor Álbum de Rock
- Private Music - Deftones
- I Quit - Haim
- From Zero - Linkin Park
- Never Enough - Turnstile GANADOR
- Idols - Yungblud
Grammy 2026: Mejor Interpretación de Música Alternativa
- Everything Is Peaceful Love - Bon Iver
- Alone - The Cure
- Seein’ Stars - Turnstile
- Mangetout - Wet Leg
- Parachute - Hayley Williams
Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Alternativa
- Sable, Fable – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure GANADOR
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Grammy 2026: Mejor Interpretación R&B
- Yukon – Justin Bieber
- It Depends – Chris Brown con Bryson Tiller
- Folded – Kehlani
- Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk) – Leon Thomas
- Heart of a Woman – Summer Walker
Grammy 2026: Mejor Interpretación R&B Tradicional
- Here We Are – Durand Bernarr
- Uptown”– Lalah Hathaway
- Love You Too – Ledisi
- Crybaby – SZA
- Vibes Don’t Lie – Leon Thomas
Grammy 2026: Mejor Álbum de R&B
- Beloved – Giveon
- Why Not More? –Coco Jones
- The Crown –Ledisi
- Escape Room –Teyana Taylor
- Mutt – Leon Thomas GANADOR
Grammy 2026: Mejor Canción R&B
- Folded - Darius Dixson GANADORA
- Heart of a Woman - David Bishop y Summer Walker
- It Depends— Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr.
- Overqualified— James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr
- Yes It Is— Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector GANADOR
Grammy 2026: Mejor Canción Country
- Bitin’ List — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers) GANADOR
- Good News — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- I Never Lie — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- Somewhere Over Laredo — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- A Song to Sing — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Grammy 2026: Mejor álbum de country tradicional
- Ain’t in It for My Health — Zach Top GANADOR
- Dollar a Day — Charley Crockett
- American Romance — Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
- Hard Headed Woman — Margo Price
Grammy 2026: Mejor Interpretación de Rap
- Outside – Cardi B
- Chains & Whips – Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
- Anxiety – Doechii
- TV Off – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
- Darling, I – Tyler, the Creator con Teezo Touchdown
Grammy 2026: Mejor Interpretación de Rap Melódico
- Proud of Me – Fridayy con Meek Mill
- Wholeheartedly – JID con Ty Dolla $ign & 6Lack
- Luther – Kendrick Lamar con SZA
- WeMaj – Terrace Martin & Kenyon Dixon con Rapsody
- Somebody Loves Me – Partynextdoor & Drake
Grammy 2026: Mejor Canción de Rap
- Anxiety – Doechii
- The Birds Don’t Sing – Clipse, Pusha T & Malice con John Legend y Voices of Fire
- Sticky – Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
- TGIF – GloRilla
- TV Off – Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
Grammy 2026: Mejor Interpretación de Jazz
- Noble Rise — Lakecia Benjamin con Immanuel Wilkins & Mark Whitfield
- Windows – Live — Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade
- Peace of Mind / Dreams Come True — Samara Joy
- Four” — Michael Mayo
- All Stars Lead to You – Live — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Grammy 2026: Mejor Álbum Vocal de Jazz
- Elemental — Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap
- We Insist 2025! — Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell
- Portrait — Samara Joy
- Fly — Michael Mayo
- Live at Vic’s Las Vegas — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth
Grammy 2026: Mejor Álbum de Jazz Alternativo
- Honey From a Winter Stone — Ambrose Akinmusire
- Keys to the City Volume One — Robert Glasper
- Ride into the Sun — Brad Mehldau
- Live-Action — Nate Smith
- Blues Blood — Immanuel Wilkins
Grammy 2026: Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional
- Wintersongs — Laila Biali
- The Gift of Love — Jennifer Hudson
- Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
- Harlequin — Lady Gaga
- A Matter of Time — Laufey
- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand
Grammy 2026: Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo
- Brightside — ARKAI
- Ones & Twos — Gerald Clayton
- BEATrio — Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
- Just Us — Bob James & Dave Koz
- Shayan — Charu Suri
Grammy 2026: Mejor Álbum de Teatro Tradicional
- Buena Vista Social Club (GANADOR)
- Death Becomes Her
- Gypsy
- Just In Time
- Maybe Happy Ending
Grammy 2026: Mejor Interpretación/Canción Gospel
- Do It Again — Kirk Franklin; Kirk Franklin, compositor
- Church — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard Jr., Tasha Cobbs Leonard & Jonas Myrin, compositores
- Still (Live) — Jonathan McReynolds & Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer & Terrell Demetrius Wilson, compositores
- Amen — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II & Terrell Anthony Pettus, compositores
- Come Jesus Come — Cece Winans Featuring Shirley Caesar
Grammy 2026: Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea
- I Know a Name — Elevation Worship, Chris Brown, Brandon Lake; Hank Bentley, Steven Furtick, Brandon Lake & Jacob Sooter, compositores
- Your Way’s Better — Forrest Frank; Forrest Frank & Pera, compositores
- Hard Fought Hallelujah — Brandon Lake With Jelly Roll; Chris Brown, Steven Furtick, Benjamin William Hastings, Jason Bradley Deford & Brandon Lake, compositores
- Headphones — Lecrae, Killer Mike, T.I.; Tyshane Thompson, Bongo ByTheWay, Michael Render, Lecrae Moore, William Roderick Miller & Clifford Harris, compositores
- Amazing — Darrel Walls, PJ Morton; PJ Morton & Darrel Walls, compositores
Grammy 2026: Mejor Álbum Gospel
- Sunny Days — Yolanda Adams
- Tasha — Tasha Cobbs Leonard
- Live Breathe Fight — Tamela Mann
- Only On The Road (Live) — Tye Tribbett
- Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton
Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea
- Child of God II — Forrest Frank
- Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed
- King Of Hearts — Brandon Lake
- Reconstruction — Lecrae
- Let The Church Sing — Tauren Wells
Grammy 2026: Mejor Álbum de Pop Latino
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — Karol G
- Cancionera — Natalia Lafourcade GANADORA
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel
Grammy 2026: Mejor Álbum Latino Tropical
- Raíces — Gloria Estefan GANADORA
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Grammy 2026: Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso GANADOR
- ALGORHYTHM — Los Wizzards
- Novela — Fito Páez
Grammy 2026: Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)
- MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca) — Carín León GANADOR
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Grammy 2026: Mejor Álbum Tropical Latino
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Raíces — Gloria Estefan
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Grammy 2026: Mejor Interpretación Global de Música
- “EoO” — Bad Bunny
- “Cantando en el Camino” — Ciro Hurtado
- “JERUSALEMA” — Angélique Kidjo
- “Inmigrante Y Que?” — Yeisy Rojas
- “Shrini’s Dream (Live)” — Shakti
- “Daybreak” — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
Grammy 2026: Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Incluye cine y televisión)
- How to Train Your Dragon — John Powell, compositor
- Severance: Season 2 — Theodore Shapiro, compositor
- Sinners — Ludwig Göransson, compositor
- Wicked — John Powell & Stephen Schwartz, compositores
- The Wild Robot — Kris Bowers, compositor
Grammy 2026: Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos
- Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires — Pinar Toprak, compositora
- Helldivers 2 — Wilbert Roget II, compositor
- Indiana Jones and the Great Circle — Gordy Haab, compositor
- Star Wars Outlaws: Wild Card & a Pirate’s Fortune — Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget II, compositores
- Sword of the Sea — Austin Wintory, compositor
Grammy 2026: Mejor Canción Escrita para Medios Visuales
- “As Alive as You Need Me to Be” [de Tron: Ares] — Trent Reznor & Atticus Ross
- “Golden” [de KPop Demon Hunters] — EJAE & Mark Sonnenblick
- “I Lied to You” [de Sinners] — Ludwig Göransson & Raphael Saadiq
- “Never Too Late” [de Elton John: Never Too Late] — Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin & Andrew Watt
- “Pale, Pale Moon” [de Sinners] — Ludwig Göransson & Brittany Howard
- “Sinners” [de Sinners] — Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo & Darius Povilinus
Grammy 2026: Mejor Video Musical
- “Young Lion” — Sade
- “Manchild” — Sabrina Carpenter
- “So Be It” — Clipse
- “Anxiety” — Doechii GANADOR
- “Love” — OK Go