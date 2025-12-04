En busca de frenar las supuestas operaciones de migración ilegal por parte de una empresa de transportistas mexicanos, el gobierno de Donald Trump anunció que se le restringieron las visas.

“Los individuos designados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos” Departamento de Estado de Estados Unidos

Revocan visa de Estados Unidos a transportistas mexicanos acusados de promover migración ilegal

Como parte de las acciones que se despliegan en contra de la migración ilegal hacia Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump restringió las visas de una empresa transportista mexicana.

Al respecto, el Departamento de Estado indicó en un comunicado que se trata de una empresa que organizó el traslado de ciudadanos extranjeros provenientes del Caribe y América Central.

Migración a Estados Unidos (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Desde esas zonas, se asevera, la compañía coordinó el transporte de los civiles, incluidos a menores de edad, para que ingresaran a Estados Unidos de manera irregular y sin documentación.

Incluso, el Departamento de Estado señaló en el comunicado que para concretar las acciones de migración ilegal, se usaron puntos estratégicos desde los que se intentaron concretar los cruces.

Departamento de Estado advierte consecuencias y persecuciones agresivas por migración ilegal

Por la detección de operaciones de migración ilegal a cargo de los transportistas mexicanos, se impusieron sanciones a personas ligadas a la empresa consistentes en la revocación de visas.

En torno a la medida, el Departamento de Estado del gobierno de Donald Trump señaló que las personas a las que se le restringió la visa, se tratan de ejecutivos y altos funcionarios de la empresa.

Sin agregar detalles de la identidad de la compañía sancionada, la autoridad indicó que los perfiles castigados, estaban conscientes de que "proporcionaban servicios de viaje" de migración ilegal.

Debido a lo ocurrido en el caso, el organismo advirtió que el gobierno de Estados Unidos no va a tolerar ningún “intento de socavar” la seguridad nacional o de violación a su leyes de inmigración.

En ese sentido, amenazó con “consecuencias” para aquellos que se busquen beneficiar a la migración ilegal y se les perseguirá “agresivamente” para proteger nuestras fronteras.