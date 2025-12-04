Transportistas han emitido una alerta al acusar que son víctimas del cobro de extorsiones y cuotas en ciudades fronterizas, principalmente en Tamaulipas.

De acuerdo con la denuncia, los transportistas señalan que en caso de no pagar las cuotas que les solicitan criminales o las mismas autoridades, reciben amenazas dirigidas a sus familias o sus propias unidades.

Transportistas (José Betanzos / José Betanzos Zárate )

Transportistas alertan extorsiones y cuotas al circular por ciudades fronterizas de Tamaulipas

Con información de Azteca Noticias, grupos de transportistas denuncian que son víctimas del cobro de extorsiones y cuotas al circular por ciudades fronterizas, principalmente del estado de Tamaulipas .

Tal es el caso de Nuevo Laredo, en donde señalan se les realiza el cobro de entre dos mil y tres mil pesos solo para poder circular en esta ciudad fronteriza.

En caso de negarse a pagar, los criminales los amenazan con quemar sus unidades, dejándolos así con su fuente de ingresos, además de la posibilidad de cometer actos en contra de las familias de los conductores.