La comparecencia de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en Washington se ve interrumpida por protestas contra el ICE.

Dos manifestantes interrumpen la audiencia, uno de ellos incluso lanzó una frase que se hizo famosa en El Exorcista, película de terror de 1973.

Kristi Noem fue recibida con protestas en su comparecencia ante el comité del Congreso en el que ha sido cuestionada por su persecución indiscriminada de la migración.

Protesters interrupt DHS Secretary Kristi Noem's opening statement at House Homeland hearing. pic.twitter.com/cxFtbXzlxY — CSPAN (@cspan) December 11, 2025

Dos integrantes del grupo de activistas del colectivo Code Pink interrumpieron mientras Noem pronunciaba su discurso inaugural ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

“¡Fin a las deportaciones!”, “Que paren las redadas del ICE!”, “¡Saquen a ICE de nuestras calles! ¡Dejen de aterrorizar a nuestras comunidades!”, han sido parte de lo que han gritado las personas contra Kristi Noem.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que uno de ellos evocó una cita de la película El Exorcista.

“¡Alto a las redadas de ICE! ¡El poder de Cristo los obliga! ¡Acaben con las deportaciones, el poder de Cristo los obliga!”, se escucha decir.

“¡El poder de Cristo los obliga!” es una famosa frase utilizada en la película de terror de 1973 El Exorcista por un sacerdote que realizaba un exorcismo.

La policía del Capitolio ha expulsado a las dos personas fuera de la sala de audiencias del Comité de Seguridad Nacional.

En medio del caos que generaron la protestas contra el ICE, el presidente del comité, Andrew Garbarino, republicano por Nueva York, llamó al orden en la sala.

Por su parte Kristi Noem reanudó su discurso sin ser capaz de dar una respuesta más allá de culpar a la Administración Biden de todos los males del país.

Cabe recordar que Kristi Noem enfrenta crecientes peticiones de renuncia por parte de los demócratas de la Cámara de Representantes por su gestión de las medidas represivas contra la inmigración de Donald Trump a nivel nacional.

Kristi Noem ha sido cuestionada por su persecución indiscriminada de la migración, que contradice su lema de estar persiguiendo “lo peor de lo peor”.

Bennie Thompson, demócrata de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional, acusó a Kristi Noem de desviar grandes recursos para llevar a cabo la agenda migratoria “extrema” de Trump sin dar una sola respuesta a las preguntas del Congreso.

Junto a Kristi Noem, también ha comparecido Michael Glasheen, director de operaciones de la rama de seguridad nacional del FBI.