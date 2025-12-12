Estados Unidos determinó eliminar el programa de reunificación familiar para 7 países, argumentando abusos y uso indebido del permiso humanitario.

“Family Reunification Parole” es un programa implementado en 1956, donde Estados Unidos permitía ingresar temporalmente al país a refugiados.

Estados Unidos elimina el programa de reunificación familiar

El viernes 12 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la eliminación del programa de reunificación familiar para 7 países:

Colombia Ecuador Cuba El Salvador Guatemala Haití Honduras

Es decir, migrantes aparados por el programa de reunificación familiar deberán abandonar Estados Unidos a mediados de enero de 2026.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense denuncia que personas bajo este programa han incurrido en abusos y uso indebido de este permiso.

Además, aseguran que este programa ha permitido el acceso al país a personas “poco verificadas” y evadieron los procesos migratorios tradicionales.

Dicha decisión es definitiva y el programa de reunificación familiar volverá a analizar las solicitudes “caso por caso”, con la intención de reducir el fraude, abusos y garantizar la seguridad nacional.

El permiso del programa de reunificación familiar expira el 14 de enero; habrá una excepción para quienes presentaron su solicitud entre el 15 de diciembre de 2025 y siga pendiente al 14 de enero.

Estados Unidos denuncia abusos en el programa de reunificación familiar

En el comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional, Estados Unidos denuncia abusos en el uso del programa de reunificación familiar.

Aseguran que el permiso de acceso al país no ha cumplido con las investigaciones de seguridad y verificación de antecedentes a los solicitantes de este programa.

Aclaran que el programa de reunificación familiar se ha aplicado de manera incorrecta y ha afectado el principio del país: “Estados Unidos primero”.

“El deseo de reunir a las familias no está por encima de la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso y de defender la seguridad nacional y la seguridad pública” Departamento de Seguridad Nacional

Estados Unidos asegura que defraudadores y delincuentes podrían aprovechar el programa de reunificación familiar para delinquir en el país, poniendo en riesgo la seguridad nacional.

“Los extranjeros que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas FRP deben abandonar el país antes de la fecha de finalización de su permiso de permanencia temporal” Departamento de Seguridad Nacional