Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, solicitó a Donald Trump limitar la entrada a Estados Unidos desde algunos países.

El lunes 1 de diciembre, Kristi Noem compartió un mensaje en X donde revelaba que había sostenido una reunión con Donald Trump para hablar de “invasores extranjeros”.

Kristi Noe pide a Donald Trump que prohiba la estrada a Estados Unidos de algunos países.

La secretaria de Seguridad Nacional detalló que durante su reunión con Donald Trump, le solicitó que prohiba los viajes a personas procedentes de países que envía “asesinos” a Estados Unidos.

“Estoy recomendando una prohibición total de viajes a todos los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos” Kristi Noem

Kristi Noem pide a Donald Trump que le prohiba viajar a Estados Unidos a residente de países que sean un peligro (X/@Sec_Noem)

Kristi Noem asegura que Estados Unidos ha sido “invadido” por extranjeros que han masacrado a los estadounidenses.

“Nuestros antepasados ​​construyeron esta nación sobre sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros”, expresó Kristi Noem en su mensaje.

Según la secretaría de Seguridad Nacional, los extranjeros acaban con el presupuesto destinado para los estadounidenses.

“Masacraran a nuestros héroes, agotaran nuestros dólares de impuestos duramente ganados o arrebataran los beneficios que les debemos a los estadounidenses” Kristi Noem

Kristi Noem finalizó su mensaje con un contundente: “No los queremos. Ni uno”.

Kristi Noem (Alex Brandon / AP)

Por esta razón Kristi Noem quiere prohibir la estrada de extranjeros a Estados Unidos

Hasta el momento, se desconoce si Donald Trump tomará en cuenta la propuesta de Kristi Noem,

Con lo que agregaría más tensión a las políticas migratorias que se llevan a cabo actualmente en Estados Unidos, donde el ICE ha arrasado con los migrantes.

Kristi Noem habría lanzado esta polémica propuesta a Donald Trump luego del tiroteo contra policías cerca de la Casa Blanca.

El presunto responsable de ataque fue identificado como Rahmanullah Lakanwal, originario de Afganistán.

Se sabe que Rahmanullah Lakanwal ingresó a Estados Unidos durante la ‘Operación de Bienvenida a los Aliados’, durante la gestión de Joe Biden.

Por lo que Kristi Noem exige que se tomen medidas estrictas para evitar el ingreso de ciudadanos de países que son considerados como una “amenaza” para Estados Unidos.