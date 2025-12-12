El migrante salvadoreño, Kilmar Ábrego García, fue puesto en libertad en Estados Unidos, con lo cual se libró del riesgo de que fuera trasladado a El Salvador por segunda ocasión.

Así ocurrió debido a que que el jueves 11 de diciembre, la jueza de distrito, Paula Xinis, ordenó al ICE liberar “de inmediato” al ciudadano que había sido deportado de manera irregular.

Kilmar Ábrego García se salvó de segundo traslado a El Salvador; fue liberado en Estados Unidos

El jueves 11 de diciembre, la jueza de distrito Paula Xinis emitió una orden contra el ICE, por medio de la cual instruyó la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García en Estados Unidos.

La resolución judicial señaló que el migrante salvadoreño permanecía detenido sin autoridad legal, lo que invalidaba la custodia prolongada y obligaba a su salida del centro de detención en Pensilvania.

Kilmar Ábrego García había sido deportado de manera irregular a El Salvador en el mes de marzo y fue recluido en el CECOT, tras lo cual fue llevado de regreso a Estados Unidos bajo custodia migratoria.

En torno a los hechos, la defensa encabezada por Sean Hecker confirmó la liberación, destacando que la orden de la jueza Xinis cerraba el riesgo de un segundo traslado hacia El Salvador en este mismo año.

El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García salió del centro Moshannon Valley en Pensilvania y se dirigió a Maryland, Estados Unidos, en donde lo esperan su esposa y su hijo, ambos ciudadanos estadounidenses.

Kilmar Ábrego García fue detenido en Estados Unidos de manera irregular y trasladado a El Salvador

La liberación en Estados Unidos de Kilmar Ábrego García se logró luego de un largo proceso en el que autoridades migratorias incurrieron en distintas irregularidades, como se muestra en esta cronología: