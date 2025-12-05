Claudia Sheinbaum se reunió este viernes 5 de diciembre con migrantes mexicanos, quienes le mostraron su cariño y apoyo a la presidenta de México en su visita a Washington por el sorteo del Mundial de Futbol 2026.

La reunión de Claudia Sheinbaum con migrantes mexicanos en Estados Unidos se dio en el Instituto Cultural Mexicano en Washington, lugar al que la presidenta arribó en una camioneta escoltada por elementos de seguridad.

Claudia Sheinbaum abraza a mexicanos en su visita a Washington; los migrantes expresan su apoyo

Tras su llegada al Instituto Cultural Mexicano en Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum fue recibida con saludos, abrazos y eufóricas porras por parte de los migrantes mexicanos que acudieron a la reunión de hoy.

Un video en redes sociales muestra que Claudia Sheinbaum recibió el apoyo de migrantes mexicanos desde que descendió de su vehículo; los asistentes le mostraron su cariño y respaldo con porras como:

“Los migrantes te queremos. Te queremos presidenta” “No estás sola, no estás sola” “Viva México, Viva Claudia Sheinbaum”.

Cabe mencionar que este encuentro se dio en el marco de la visita de Claudia Sheinbaum a Washington, en donde se realizó el sorteo de grupos de la Copa Mundial 2026, de la que México es uno de los anfitriones.

De acuerdo con la información, esta es la primera vez en la historia en que un mundial se jugará con 48 selecciones y la mexicana será la encargada de inaugurar el evento en el Estadio Ciudad de México.