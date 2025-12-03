El gobierno de Estados Unidos compartió la lista completa de los 19 países que tienen suspendidos los trámites migratorios.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se suspendieron también los procesos de naturalización para todas las personas originarias de dichas naciones.

Aquí te compartimos la lista completa de los 19 países con trámites migratorios suspendidos por Estados Unidos.

¿Cuáles son los 19 países con trámites migratorios suspendidos en Estados Unidos?Lista completa

De acuerdo con el USCIS, los 19 países tienen los trámites migratorios y de naturalización suspendidos en Estados Unidos son:

Venezuela Cuba Haití Afganistán Myanmar Chad República del Congo Guinea Ecuatorial Eritrea Irán Libia Somalia Sudán Yemen Burundi Laos Sierra Leona Togo Turkmenistán

Cabe señalar que la orden de suspensión se emitió el pasado 2 de diciembre con efecto inmediato.

¿Qué trámites migratorios se suspendieron en Estados Unidos?

De acuerdo con el memorandum del USCIS, se suspenden de manera inmediata los trámites para la ciudadanía y migración.

Esto para:

todos los Formularios I-589, independientemente del país de nacionalidad del extranjero, en espera de una revisión exhaustiva.

las solicitudes de beneficios pendientes para extranjeros de países incluidos en la proclamación presidencial, que restringe la entrada de extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública.

realizar una nueva revisión exhaustiva de las solicitudes de beneficios aprobadas de extranjeros de países incluidos en la lista, que ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021.

Asimismo aclara que esta orden somete a todos los extranjeros que cumplen los criterios a: