El gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, emitió una alerta para detectar transferencias sospechosas que estén vinculadas a migrantes ilegales o con el lavado de dinero.

La alerta sobre estas sospechosas transferencias habría sido específicamente para las Money Services Businesses (MSB), quienes deberán estar alerta a los movimientos de dinero.

Money Services Businesses (MSB) (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Estados Unidos vigilará transferencias sospechosas a migrantes ilegales, lavado de dinero y más

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos pidió a los MSB prestar mayor atención a transferencias sospechosas, pues podrían estar ligadas a migrantes ilegales.

De acuerdo con la información, las transferencias de bajo o mediano monto son las que más levantan sospechas de su ilegalidad, ya que así operarían las redes de contrabando y lavado de dinero.

El comunicado de la FinCEN señala que esta alerta responde a la orden de Donald Trump de “proteger” a Estados Unidos de la migración y de otras amenazas a la seguridad nacional.

Cabe mencionar que la FinCEN ya ha aplicado medidas excepcionales en negocios de Arizona, California y Texas, a quienes se les pidió presentar reportes de transacciones en efectivo a partir de montos más bajos de lo habitual.