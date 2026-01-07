El presentador Jimmy Kimmel comparó a Donald Trump con Nicolás Maduro en un monólogo tras lo ocurrido en Venezuela.

Jimmy Kimmel volvió a criticar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así comparó Jimmy Kimmel a Trump con Nicolás Maduro en un monólogo

Durante la emisión de su show Jimmy Kimmel Live! el pasado lunes 5 de enero, Jimmy Kimmel lanzó una dura comparación de Trump con Nicolás Maduro.

Durante el monólogo de apertura de su programa, Kimmel criticó a Donald Trump por su intervención en Venezuela.

“Sí, es un criminal y un dictador que ha llevado a su país a la ruina financiera, mientras él y su familia se llenaban los bolsillos, pero Maduro tampoco es un santo.” Jimmy Kimmel

Con su mordaz estilo, Jimmy Kimmel cuestionó que la resolución de Trump en Año Nuevo era la “paz en la Tierra”, lo que duró poco menos de dos días.

Jimmy Kimmel (Captura)

Kimmel también tocó el tema de Jeffrey Epstein en su monólogo contra Donald Trump y aseguró que los archivos son tan malos como para invadir Venezuela.

El presentador Jimmy Kimmel también comparó la operación militar en Venezuela con el argumento de la película “Wag the Dog”.

Dicho filme presenta una historia en la que un presidente queda atrapado en un escándalo sexual, por lo que decide atacar a un país pequeño para distraer la atención pública.

En su crítica, Kimmel mencionó que la Operación Resolución Absoluta, donde se capturó a Nicolás Maduro, parecía un título sacado de ChatGPT.

Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)

Con sus palabras, Jimmy Kimmel suma una nueva burla a Donald Trump, como se vio en la entrega de los Critics Choice Awards 2026, en donde le agradeció tras ganar en la categoría Mejor Talk Show.