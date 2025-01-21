Barron Trump, hijo menor de Donald Trump y Melania Trump, robó la atención de los medios este lunes 20 de enero de 2025 durante la toma de posesión de su padre.

Y es que Barron Trump, hijo de Donald Trump y Melania Trump, se ha caracterizado por estar alejado de los reflectores y mantener una vida personal privada.

Pero, ¿quién es Barron Trump? A continuación te contamos lo que se sabe del hijo menor de Donald Trump y Melania Trump, quienes vivirán un segundo periodo al frente de Estados Unidos.

Barron Trump, hijo menor de Donald Trump y Melania Trump (KEVIN LAMARQUE / AFP)

¿Quién es Barron Trump?

Barron Trump es el hijo menor del matrimonio conformado por el magnate y hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la ex modelo Melania Trump.

Es conocido por su gran estatura, pues el hijo de Donald Trump y Melania Trump se caracteriza por su estatura que alcanza, de acuerdo con diversas fuentes, los más de 2 metros y 5 centímetros de altura.

¿Qué edad tiene Barron Trump?

Barron Trump nació el 20 de marzo de 2006, por lo que actualmente tiene 18 años de edad, y se encuentra a pocos meses de cumplir 19 años.

Barron Trump, hijo menor de Donald Trump y Melania Trump (ANGELA WEISS / AFP)

¿Quién es la novia de Barron Trump?

De acuerdo con medios de Estados Unidos, Barron Trump no se encuentra en una relación actualmente.

¿Qué signo zodiacal es Barron Trump?

Barron Trump nació el 20 de marzo, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Barron Trump?

Barron Trump no tiene hijos.

Barron Trump, hijo menor de Donald Trump y Melania Trump (JIM WATSON / AFP)

¿Qué estudió Barron Trump?

Actualmente Barron Trump cursa sus estudios universitarios en la Universidad de Nueva York, en donde de acuerdo con fuentes estudia la carrera de Negocios.

¿En qué ha trabajado Barron Trump?

Hasta el momento a Barron Trump no se le ha conocido un empleo formal, aunque se especula que tras finalizar sus estudios universitarios podría ayudar a su padre con las diversas empresas que posee.

Barron Trump, hijo menor de Donald Trump y Melania Trump (ANGELA WEISS / AFP)

Barron Trump volvió a aparecer en publico este lunes 20 de enero de 2025, durante la toma de protesta de su padre, Donald Trump, como presidente de los Estados Unidios.

Llamó la atención que durante la primera etapa como mandatario de su padre era todo un adolescente, sin embargo, ahora Barron Trump ya ha entrado en su vida adulta.

Además de reaparecer llamó la atención su nuevo look, pues se le vio más serio y apoyando la investidura de su padre en todo momento.