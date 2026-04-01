Donald Trump aseguró que podría detener los bombardeos contra Irán únicamente si se reabre el Estrecho de Ormuz al libre tránsito.

“¡Acaba de pedir un alto al fuego a los Estados Unidos de América! Lo consideraremos cuando el Estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces ¡Estamos bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como dice, de vuelta a la edad de piedra!”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

A través de un mensaje en Truth Social, afirmó que Mojtaba Jamenei le solicitó un alto al fuego, pero condicionó su decisión a la eliminación del pago obligatorio impuesto por Teherán.

De lo contrario, advirtió, la ofensiva militar podría intensificarse hasta la “aniquilación” del país. Irán, por su parte, defendió el cierre del Estrecho de Ormuz como medida de seguridad.

Donald Trump detendrá el fuego contra Irán si abren el Estrecho de Ormuz

Con un post en Truth Social, fue que el presidente de Estados Unidos aseguró que Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo en Irán, le pidió detener el fuego.

Sin embargo, Donald Trump aseguró que podría meditarlo a profundidad solo si Irán decide abrir el Estrecho de Ormuz.

En cambio, si Irán decide no atender la reapertura y libre paso en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos seguirá la “aniquilación” de Irán hasta su exterminio.

Donald Trump condiciona alto al fuego en Irán con Estrecho de Ormuz. (@realDonaldTrump)

Estrecho de Ormuz está abierto, pero bajo el pago obligatorio por transitar

Donald Trump llamó a Irán a reabrir el paso libre en el Estrecho de Ormuz, lo que podría poner un alto al fuego. Sin embargo, ya se puede navegar, pero con un pago obligatorio.

Alaeddin Boroujerdi, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de Irán, argumentó que el Consejo Consultivo aprobó una nueva normativa sobre el Estrecho de Ormuz que aplica de forma inmediata.

Boroujerdi aseguró que ahora los buques que pasen por el Estrecho de Ormuz deberán dar un pago obligatorio, argumentando la necesidad que Irán tiene para financiar con ello la seguridad a embarcaciones.

Asimismo, se dejó claro que aquellos de Estados Unidos o que colaboren con ellos en bombardeos a Irán, no tendrán paso en el Estrecho de Ormuz.