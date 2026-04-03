Ante la solicitud al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abrir el Estrecho de Ormuz, Francia, China y Rusia están impidiendo el desbloqueo.

Emmanuel Macron, el presidente de Francia, aseguró que el uso de la fuerza autorizado por la ONU para abrir el Estrecho de Ormuz no es lo correcto, optando por la soberanía del pueblo de Irán.

Reabrir el Estrecho de Ormuz con la fuerza no es la opción, argumenta Francia, China y Rusia

Hoy 3 de abril de 2026, el Consejo de Seguridad de la ONU votará sobre el uso de la fuerza para abrir paso en el Estrecho de Ormuz a más de un mes de que estallara la guerra contra Irán.

Sin embargo, los mandatarios de Francia, China y Rusia se han pronuncia en contra de que se decida usar la fuerza, pese a la importancia de cruzar buques por el Estrecho de Ormuz.

A la perspectiva de Macron, es la soberanía popular la que debe decidir sobre el régimen en Irán, asegurando que si el pueblo está incómodo debe reaccionar y alzar la voz, evitando así el uso de la fuerza para cambiar su política.

Por su parte, Wang Yi, el ministro de Relaciones Exteriores de China, argumentó que el uso de fuerza para abrir el Estrecho de Ormuz no es la solución porque fueron los bombardeos a Irán por Estados Unidos e Israel lo que provocaron en un principio el cierre el paso de buques.

Asimismo, Yi explicó que si la ONU autoriza el uso de fuerza en el Estrecho, esto podría afectar a “países pequeños y medianos” además de dejar aún más bajas que las ya provocadas por la guerra.

En lo que respecta a Rusia, Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, aseguró que el Estrecho de Ormuz “está abierto para nosotros”, basado en los argumentos que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, le dio.

Yuri Ushakov, asesor del Kremlin. (Alexander Zemlianichenko/AP / AP)

Abbas Abbas Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, explicó que el Estrecho de Ormuz se encuentra abierto para aquellos países que no participan en los bombardeos.

Sin embargo, el propio Araqchi dijo que el uso de fuerza por la ONU para el paso libre de buques “complicaría más la situación”. Mientras que Rusia argumenta que una acción así podría ser respaldo a la guerra que Estados Unidos e Israel estallaron sin justificación.

ONU aprobaría acciones defensivas en el Estrecho de Ormuz

Hoy 3 de abril de 2026 se dará a conocer la propuesta por la ONU sobre el Estrecho de Ormuz, que según una filtración, el argumento cambió hacia acciones defensivas, no ofensivas, en el cruce de buques.

Se decía que anteriormente, la propuesta de la ONU apuntaba “usar los medios necesarios”, lo que se podría interpretar como acción militar para pasar por el Estrecho de Ormuz.