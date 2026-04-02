Irán ha comenzado a condicionar el tránsito marítimo en el estratégico Estrecho de Ormuz mediante pagos, códigos y requisitos operativos para los buques que buscan cruzar la zona.

El esquema, descrito por la industria como una “caseta de peaje”, obliga a petroleros a proporcionar información detallada, cambiar de bandera en algunos casos y recibir escolta de la Guardia Revolucionaria.

La medida, que incluye cobros de hasta un dólar por barril y pagos en yuanes o criptomonedas, genera inquietud internacional por su legalidad y efectos en el flujo global de petróleo.

Irán condiciona paso en Ormuz con códigos y peajes en coordinación con operadores y banderas

De acuerdo con fuentes del sector, Pakistán ha intermediado contactos con empresas navieras para facilitar el tránsito de buques bajo su bandera, ampliando el acceso al estrecho.

El país busca atraer superpetroleros de gran capacidad, incluso aquellos capaces de transportar hasta 2 millones de barriles, como parte de un esquema de negociación operativa.

Estrecho de Ormuz (Especial)

Las embarcaciones deben enviar datos sobre propiedad, carga, destino y sistema AIS a intermediarios vinculados con la Guardia Revolucionaria para su evaluación previa.

Tras la verificación, se define si el buque puede cruzar y bajo qué condiciones, incluyendo posibles cambios de registro o bandera para completar el proceso.

Los barcos aprobados reciben un código de tránsito y son escoltados por patrulleras iraníes a través de rutas específicas cercanas a la costa.

Este sistema ha sido descrito por la industria como una especie de “caseta de peaje”, donde se regula el acceso según criterios políticos y económicos.

El tránsito en Ormuz ha mostrado ligeros incrementos recientes, aunque se mantiene por debajo de niveles habituales debido a la incertidumbre en la región.

Precios y legalidad del cobro de peajes en el Estrecho de Ormuz

El costo inicial para petroleros ronda 1 dólar por barril, lo que implica pagos elevados considerando la capacidad de carga de estas embarcaciones.

Los pagos pueden realizarse en yuanes o mediante criptomonedas estables, lo que refleja mecanismos alternativos ante restricciones financieras internacionales.

Expertos señalan que el esquema favorece a países considerados aliados, mientras que limita o condiciona el paso de embarcaciones vinculadas a naciones adversarias.

La legalidad del cobro es cuestionada, ya que el derecho internacional establece normas sobre libre tránsito en estrechos utilizados para navegación internacional.

Irán sostiene que actúa conforme a derecho como Estado ribereño, aunque el alcance de estas medidas sigue siendo objeto de debate entre especialistas y organismos marítimos.