Irán aseguró haber atacado instalaciones de Amazon y Oracle en Medio Oriente, elevando la tensión contra corporaciones estadounidenses.

La Guardia Revolucionaria informó que los ataques se realizaron contra centros de computación en la nube ubicados en Baréin y Dubái, según medios estatales iraníes.

El anuncio ocurre días después de amenazas directas contra empresas de Estados Unidos, en respuesta a acciones militares recientes en la región.

Irán amplía amenazas contra empresas tecnológicas y financieras en Medio Oriente

Las autoridades iraníes advirtieron que un total de 18 compañías podrían ser blanco de ataques en represalia por lo que calificaron como actos hostiles.

Entre las empresas señaladas se encuentran:

Cisco

HP

Intel

Oracle

Microsoft

Apple

Google

Meta

IBM

Dell

Palantir

Nvidia

JPMorgan Chase

Tesla

General Electric

Spire Solutions

G42

Boeing

Amazon (Unsplash)

Irán instó a empleados de estas compañías a abandonar sus centros de trabajo ante posibles ataques, así como a residentes cercanos a evacuar zonas de riesgo.

Además, reportó un ataque con drones contra aviones estadounidenses en Jordania, ampliando el alcance de sus operaciones en la región.

Medios oficiales también identificaron posibles objetivos en Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, lo que incrementa la incertidumbre geopolítica.

Especialistas advierten que estos hechos podrían impactar cadenas tecnológicas globales y elevar riesgos para inversiones internacionales en infraestructura digital estratégica.