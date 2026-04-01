El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo la postura de Estados Unidos al atacar a Irán, acusando la creación de armas nucleares con el disfraz de energía nuclear.

Marco Rubio aseguró que Irán estaba construyendo armas nucleares, además de mantener con ellos “misiles y drones” que eran un peligro por la “visión apocalíptica” que tienen sobre el futuro.

Marco Rubio justifica el ataque de Estados Unidos a Irán

Con un video compartido desde La Casa Blanca el 31 de marzo de 2026, Marco Rubio reafirmó la postura de Estados Unidos al decidir atacar a Irán, acusando armas nucleares.

El secretario de Estado, acusó que Irán estaba construyendo de forma ilegal armas nucleares, bajo el argumento de necesitar energía nuclear. Sin embargo, su estrategia fue descubierta.

Ante ello y la cantidad inmensa de “misiles y drones” que ya tenían, es que Estados Unidos decidió atacar a Irán junto con Israel, prediciendo que el futuro no iba a ir bien por las armas en manos de “radicales” que tienen una “visión apocalíptica”.

Acusando que esto podía ser un “escudo convencional” o bien, “una amenaza convencional” por Irán.

“Bajo ninguna circunstancia puede un país gobernado por clérigos chiíes radicales con una visión apocalíptica del futuro poseer armas nucleares”. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Por otra parte, descartó que Irán estuviera creando energía nuclear, explicando que de ser así “podrían obtenerla” de forma legal como “los demás países del mundo”.

Marco Rubio asegura que ataque a Irán terminará cuando prometan no hacer armas nucleares

El secretario de Estado aseguró que Irán estaba creando armas nucleares, y por eso Estados Unidos decidió atacarlo junto con Israel, asegurando que esa podría ser la pauta para que los bombardeos se detengan.

Rubio dijo que el objetivo de Estados Unidos es terminar con los “misiles y drones” que tiene Irán y también se comprometan a no crear armas nucleares en un futuro.