En medio de la tensión en Medio Oriente, se dio a conocer que dos buques cruzaron por el Estrecho de Ormuz y llegaron a un puerto en Pakistán.

De acuerdo con información de la cuenta de X Insider Paper, los barcos llegaron a al puerto pakistaní de Karachi.

Reportan que dos barcos atravesaron el Estrecho de Ormuz y llegaron a Pakistán

En plena guerra con Estados Unidos e Israel, Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y amenazó con atacar a los buques que lo transiten.

Dos buques cruzan el Estrecho de Ormuz y llegan a Pakistán (@TheInsiderPaper / X )

Sin embargo, se dio a conocer que dos buques habían logrado cruzar por el Estrecho de Ormuz y se encontrarían en el puerto de Karachi en Pakistán.

Aunque por el momento no se han dado a conocer más detalles de los buques que habrían logrado cruzar por el Estrecho de Ormuz.

Irán exigiría códigos secretos y pagos a barcos que deseen cruzar por el Estrecho de Ormuz

En medio de la tensión bélica, Irán habría accedido a permitir que 20 buques pakistaníes transitaran por el Estrecho de Ormuz .

Sin embargo, el país solo tenía unos pocos barcos con esa bandera en el Golfo por lo que se comenzó a contactar a algunos de los mayores comercializadores de materias primas del mundo.

Esto con el objetivo de ver si tenían embarcaciones que pudieran cruzar el Estrecho de Ormuz navegando temporalmente bajo bandera pakistaní.

La agencia semioficial Fars informó que el Comité de Seguridad Nacional de Irán ha aprobado un proyecto de ley que impondría tarifas en el Estrecho de Ormuz .

De acuerdo con algunos reportes, la Guardia Revolucionaria de Irán establecería un sistema de control y cobro de peajes para regular el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Teherán exigiría a las embarcaciones pagos en yuanes o criptomonedas, además de imponer el uso de códigos secretos y la verificación de antecedentes para excluir a buques vinculados con Estados Unidos o Israel.

El esquema incluiría la clasificación de naciones según su nivel de amistad, permitiendo que países como Pakistán tengan más fácil el paso seguro de cargueros bajo su bandera.

Expertos internacionales cuestionan la legalidad de estas medidas, advirtiendo que los operadores enfrentan riesgos físicos y posibles sanciones financieras al participar en este mecanismo.

Por su parte el Ministerio de Asuntos Exteriores de Manila informó que Filipinas ha recibido garantías de Irán de que permitirá el paso seguro por el Estrecho de Ormuz de buques con ‌bandera filipina, combustible y marineros filipinos.

Este estrecho canal conecta el golfo Pérsico con el océano Índico y por él transita cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado que se consume en el mundo.