En plena Semana Santa, la asesora espiritual de la Casa Blanca, Paula White, comparó a Donald Trump con Jesucristo.

Durante un encuentro con líderes religiosos y políticos, que tuvo lugar el primero de abril de este 2026, Paula White aseguró que el gran liderazgo de Trump, ha requerido de grandes sacrificios, tal y como lo mostró Jesucristo.

“Señor Presidente, nadie ha pagado un precio como el que tú has pagado, casi te cuesta la vida. Fuiste traicionado, arrestado y acusado falsamente“, dijo. Paula White, asesora espiritual de la Casa Blanca

Según la pastora encargada de la llamada Oficina de la Fe de la Casa Blanca, se trata de un patrón común que, aunque es duro, tiene una razón de ser, y del cual Donald Trump saldrá victorioso.

Igual que lo hizo Jesús de Nazaret, quien “el tercer día se levantó, derrotó al mal y venció a la muerte junto al sepulcro”.

“Serás victorioso en todo lo que emprendas porque Dios te está usando”, agregó. Paula White, asesora espiritual de la Casa Blanca

Paula White, leader of the White House Faith Office, speaks about President Trump:



"You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern that our Lord and Savior showed us. You will be victorious in all you put your hand to because God is using you." pic.twitter.com/WHBPNzt4Ha — The American Conservative (@amconmag) April 1, 2026

Aunque el discurso fue bien recibido por el mandatario, de 79 años de edad, éste enfureció a la comunidad cristiana de los Estados Unidos y algunas partes del mundo.

Donald Trump se compara con Jesucristo

En ese mismo evento con motivo de la Pascua y en plena Semana Santa, Donald Trump también se comparó con Jesucristo tal y como lo han hecho sus seguidores, dijo.

“El Domingo de Ramos, Jesús entró en Jerusalén mientras las multitudes lo recibían con alabanzas, honrándolo como a un rey. Ahora me llaman rey a mí, ¿lo pueden creer?”, citó. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Trump: Jesus entered Jerusalem as crowds welcomed him with praise honoring him as king. They call me king now. Can you believe it? pic.twitter.com/o63RyVvOcf — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 2, 2026

La polémica creció cuando, Donald Trump afirmó que a los cristianos les gusta más Israel que a los propios judíos, y que Israel existe gracias a él:

“Si no me tuvierais a mí, no habría Israel. Francamente, a los evangélicos y a los cristianos creo que les gusta más Israel a ellos de lo que les gusta Israel a las personas judías”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Finalmente, jactándose de ser una buena persona, señaló que es tolerante con aquellos a quien les cae bien aunque se trate de malas personas.