Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, aseguró que se ha realizado un cambio de régimen en Irán por lo que planteó un próximo fin de la guerra.

“Este nuevo régimen, dado que se ha producido un cambio de régimen, debería ser más sensato que el anterior… el presidente Trump alcanzará un acuerdo, él ésta dispuesto y los términos de dicho acuerdo les son conocidos... mientras tanto, estamos negociando con bombas. Queremos que se den cuenta de que este nuevo régimen está en una buena posición posición si llegara ese acuerdo” Pete Hegseth. Secretario de Guerra

En su conferencia de prensa de este 31 de marzo en el Pentágono, Hegseth dijo que el presidente Donald Trump está dispuesto a llegar a un acuerdo con Irán.

No obstante, dijo que si Irán no lo desea Estados Unidos continuará actuando “con aún mayor intensidad” pueses ahora siguen “negociando con bombas”.

Pete Hegseth visitó en secreto bases militares en Medio Oriente

En la misma conferencia de prensa, Pete Hegseth reveló que visitó el pasado sábado a las tropas estadounidenses en bases de Medio Oriente.

Por seguridad, no detalló las bases que visitó como parte del despliegue de la Operación Furia Épica, sobre todo ante los ataques de Irán a bases estadounidenses en países vecinos.

En el encuentro dijo que los soldados estadounidenses incluso le pidieron bombas más grandes para continuar atacando a Irán.

Pete Hegseth reporta 200 ataques a Irán en una noche

Pete Hegseth dijo que Estados Unidos realizó 200 ataques a Irán la noche anterior y que siguen destruyendo la capacidad de seguir usando sus misiles.

Uno de esos bombardeos fue el Isfahan contra un deposito de armas de Irán en el que lanzaron bombas pesadas con aviones bombarderos.