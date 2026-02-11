Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, reiteró que el presidente Donald Trump rompió su relación con Jeffrey Epstein desde hace años, pese a que los documentos del caso lo señalan.

Durante una conferencia de prensa, Karoline Leavitt dijo que Donald Trump siempre ha sido honesto y transparente respecto a su relación con Epstein y aclaró que esta terminó hace años.

Karoline Leavitt (Mark Schiefelbein / AP)

Casa Blanca asegura que Donald Trump rompió lazos con Epstein

La portavoz de la Casa Blanca defendió a Donald Trump tras la aparición de su nombre en una lista de personas vinculadas con el caso de Epstein, magnate financiero y agresor sexual.

Karoline Leavitt sostuvo que Donald Trump siempre ha sido honesto respecto a esta relación e, incluso, rompió lazos con Epstein desde hace años.

“A diferencia de muchas otras personas nombradas en los archivos de Jeffrey Epstein, el presidente Trump rompió su relación con él y fue honesto y transparente al respecto durante años”. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca

La funcionaria destacó que Trump fue consecuente y “expulsó a Jeffrey Epstein de su club en Mar-a-Lago”, aunque no detalló si el presidente de Estados Unidos conocía los delitos cometidos .

La mayoría de los archivos públicos del caso Epstein provienen de tribunales federales de Estados Unidos. (Michelle )

Lista de nombres vinculados a Jeffrey Epstein señala a Donald Trump

Pese a las declaraciones de la Casa Blanca, los documentos que hizo públicos el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan que Donald Trump estuvo relacionado con Jeffrey Epstein.

De acuerdo con la información, entre los documentos revelados se encuentra una lista de personas que, supuestamente, conocían los delitos sexuales que cometía el magnate.

La lista de nombres revelada en el caso Epstein abarca al menos 8 páginas, en donde no solo se hace referencia a millonarios, sino también a agentes federales, políticos y más, entre ellos, Donald Trump.