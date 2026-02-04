El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró miles de archivos del caso Jeffrey Epstein, luego de detectarse que su publicación incumplía con la protección a víctimas.

“Todos los documentos que las víctimas o sus abogados solicitaron que se eliminaran anteayer por la noche han sido retirados para su posterior edición” Departamento de Justicia de Estados Unidos

Las mismas víctimas denunciaron que sus identidades se vieron comprometidas tras la publicación de los archivos, pues se compartió información sensible como rostros, desnudos y direcciones de correo electrónico.

Estados Unidos volverá a subir los miles de archivos del caso Epstein tras revisión

Los abogados de las víctimas del caso Epstein denunciaron que miles de archivos presentaban deficiencias de edición y protección, situación que repercutió en la vida de casi 100 personas.

“En algunos casos... los nombres aparecen tachados, pero aun así se pueden leer”, “En otros casos se han mostrado fotos de víctimas”, dijeron las defensas.

Jeffrey Epstein y Donald Trump (@ActualidadRT / Tomada de X)

A través de un comunicado difundido en redes, las víctimas calificaron la situación de “indignante”, pues señalaron que no deberían ser “nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas”.

En respuesta a las demandas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el retiro de todos los archivos que incumplían con la protección a víctimas.

Señaló que, hasta la fecha, solo el 0.1% de las páginas publicadas del caso Epstein contenían información sin censurar con la cual se pudiera identificar a las personas afectadas.

No obstante, una vez que se revisen y corrijan los errores debidos a “fallos técnicos o humanos”, el material será nuevamente subido a internet para su consulta.