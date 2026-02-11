El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una nueva lista de nombres vinculados a Jeffrey Epstein, la cual confirma las menciones al hoy presidente Donald Trump.

Lo anterior, luego de desclasificar una nueva tanda de documentos del caso Jeffrey Epstein, ante la presión de legisladores federales que lograron revisar versiones íntegras de los expedientes.

Lista de nombres del caso Jeffrey Epstein incluyen a Donald Trump

Autoridades de Estados Unidos revelaron una nueva ronda de documentos del caso Jeffrey Epstein, entre ellos una lista de nombres de personas que supuestamente conocían los delitos sexuales que cometía el magnate.

Entre los nombres revelados aparece el empresario y hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha defendido que no tenía relación alguna con Jeffrey Epstein, incluso acusándolo de intentar sabotear su campaña en 2016.

Adicional, también se mencionan al multimillonario Les Wexner, la colaboradora cercana de Epstein, Lesley Groff, así como Jean-Luc Brunel, David Copperfield, Ghislaine Maxwell, entre otros.

Lista de nombres vinculados a Jeffrey Epstein confirma a Donald Trump (Captura)

La lista de nombres revelada en el caso Epstein abarca al menos 8 páginas, en donde no solo se hace referencia a millonarios, sino también a agentes federales, defensores de estado, políticos y más.

La publicación de esta información reaviva el debate en torno a la transparencia del proceso contra Jeffrey Epstein y que podría generar nuevas repercusiones políticas y judiciales en uno de los casos más controversiales de los últimos años en Estados Unidos.