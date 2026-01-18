Ante amenaza de aranceles de Donald Trump por Groenlandia, Dinamarca fija su postura y asegura que son “sorprendentes” estas medidas.

El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, coincide con Estados Unidos en que se debe hacer más en el Ártico, pues ya no es una zona de baja tensión.

Esta es la postura de Dinamarca ante amenaza de aranceles de Trump por Groenlandia

A través de su cuenta de X, el ministro Lars Lokke Rasmussen expresó su sorpresa ante la amenaza de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a ocho países europeos por su apoyo a Groenlandia.

Dinamarca fija postura ante amenaza de aranceles de Trump por Groenlandia (@larsloekke / X )

Ante incinuaciones de Donald Trump sobre la actividad en Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen aseguró que se ha aumentado la presencia militar para reforzar la seguridad en el Ártico.

“El anuncio del presidente es una sorpresa. El objetivo de la presencia militar adicional en Groenlandia a la que se refiere el presidente es precisamente para incrementar la seguridad en el Ártico” Lars Lokke Rasmussen, ministro de Relaciones Exteriores danés

Incluso calificó como “reuniones constructivas” las que tuvo con el Vicepresidente JD Vance y el Secretario de Estado Marco Rubio.

“A principios de esta semana, tuvimos una reunión constructiva con el Vicepresidente Vance y el Secretario Rubio” Lars Lokke Rasmussen, ministro de Relaciones Exteriores danés

Lars Lokke Rasmussen señaló que coinciden con Estados Unidos en que deben de hacer más sobre el tema de Groenlandia, pues ya no es una zona de baja tensión.

Sin embargo, dejó en claro que Dinamarca ya está intensificando las acciones -en total transparencia- con sus aliados.

“Coincidimos con Estados Unidos en que debemos hacer más, ya que el Ártico ya no es una zona de baja tensión. Precisamente por eso, nosotros y nuestros socios de la OTAN estamos intensificando nuestra labor con total transparencia con nuestros aliados estadounidenses” Lars Lokke Rasmussen, ministro de Relaciones Exteriores danés

Donald Trump anunció que impondrá aranceles a países integrantes de la UE hasta alcanzar un acuerdo por la compra de Groenlandia

Donald Trump anunció que impondrá aranceles de hasta 25 por ciento a países integrantes de la Unión Europea (UE) hasta alcanzar un acuerdo por la compra de Groenlandia.

En una publicación de Truth Social, Trump afirmó que el arancel se aplicaría a todos los productos enviados a Estados Unidos desde Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia.

Donald Trump ha reiterado su deseo de poseer Groenlandia para garantizar la seguridad en la región ártica, ante la preocupación por las amenazas de China y Rusia.

El ministro danés ha señalado que no es necesario que Estados Unidos se haga con la isla ártica para defender su seguridad.

Actualmente, se aplica un arancel del 15 % a la mayoría de las exportaciones de la UE a Estados Unidos.